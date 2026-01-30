快訊

台南議會春節慰問軍警消 春聯「天驥護佑」免費領取

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會邀請南瀛書法協會榮譽理事長陳勝雄揮毫書寫「天驥護佑」春聯，在永華議事廳及民治議事廳免費領取。圖／台南市議會提供
台南市議會邀請南瀛書法協會榮譽理事長陳勝雄揮毫書寫「天驥護佑」春聯，在永華議事廳及民治議事廳免費領取。圖／台南市議會提供

春節將至，台南市議會今天下午舉辦「守護台灣 感謝有您」軍警消春節聯合慰問活動，向仍須堅守崗位、守護市民安全的軍警消人員表達敬意，並致贈春節慰問金。

議長邱莉莉表示，春節是國人最重要的傳統節日，象徵團圓與祝福。當多數民眾忙於返鄉團聚、歡喜迎新之際，軍警消同仁仍犧牲與家人相聚的時間，全年無休守護第一線，以高度責任感維護社會安全，讓市民朋友能安心迎接新年。

邱莉莉指出，舉辦慰問活動是向軍警消表達台南市議會最誠摯的關懷與敬意，也感謝義交、義消等協勤夥伴的無私奉獻，以及默默支持的家屬，正因有家人的理解與付出，第一線同仁才能全心投入守護城市安全。

此次慰問對象包括陸軍砲兵訓練指揮部、陸軍航空基地勤務廠、陸軍第八軍團五四工兵群、空軍保指部料配件總庫、空軍防空暨飛彈第七九四旅、陸軍第四地區指揮部台南聯保廠及東山彈藥分庫與整修所；警察局及所屬單位共25個單位，包括交通警察大隊、第一分局及新營分局民治派出所；消防局及所屬單位23個單位，包括義消總隊義消直屬大隊、義消救生中隊等。

出席慰問活動的議員包括邱莉莉、楊中成、郭鴻儀、黃麗招、Ingay Tali、王家貞、黄肇輝、許至椿、吳禹寰、林冠維、杜素吟，及林志展副議長、李啟維、盧崑福、林燕祝、鄭佳欣。

為迎接農曆春節，台南市議會推出馬年應景春聯，邀請南瀛書法協會榮譽理事長陳勝雄揮毫「天驥護佑」四字，象徵祥瑞守護，祝願市民平安吉祥、萬事順遂。春聯自即日起開放索取，民眾可於上班時間至永華及民治議事廳免費領取，每人限取一份，數量有限，發完為止。

台南市議會今天下午舉辦「守護台灣 感謝有您」軍警消春節聯合慰問活動，感謝軍警消人員在春節期間仍須堅守崗位、守護市民安全。圖／台南市議會提供
台南市議會今天下午舉辦「守護台灣 感謝有您」軍警消春節聯合慰問活動，感謝軍警消人員在春節期間仍須堅守崗位、守護市民安全。圖／台南市議會提供

