快訊

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

聽新聞
0:00 / 0:00

鐵路地下化年底通車 台南火車站前圓環大改造春節後施工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南火車站站前廣場改善工程，投入經費3.45億元，將調整現行單向繞行圓環，改為可雙向通行的U形道路，預計2027年底完工。記者吳淑玲／攝影
台南火車站站前廣場改善工程，投入經費3.45億元，將調整現行單向繞行圓環，改為可雙向通行的U形道路，預計2027年底完工。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化今年底第一階段通車，南市府同步啟動台南火車站站前廣場改善工程，投入3.45億元，調整現行單向繞行圓環，改為可雙向通行的U形道路，增設汽車臨時接送區，強化車站轉乘與通行機能，主體工程於春節及228連假後實施，屆時火車站前馬路將管制，影響行車動線較大，預計2027年底完工。

交通局表示，站前廣場改善工程獲內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」補助，辦理「台南火車站站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善工程」，第一階段工程已於去年底由工務局進場，完成分隔島植栽調整、照明改善及路面整修；第二階段由自來水公司施作圓環外側路口管線銜接工程，採半半施工方式，預計2月上旬完成。

交通局指出，第三階段將進行自來水主幹管汰換及站前廣場主體工程，完成後原本單向繞行的圓環將改為雙向U形道路，並設置汽車臨時接送區；公車則規畫於成功路及中山路設置臨時停靠站，相關行車動線、接送區及公共運輸配套，將另行公布並加強宣導，協助民眾提前適應。

交通局強調，站前廣場主體工程完工後，將全面翻轉城市入口意象，兼顧行人、旅客、駕駛與公共運輸使用者需求。施工期間市府將持續檢討交通維持措施，提醒用路人留意最新交通資訊並配合現場指示。

另隨著鐵路地下化第一階段今年年底通車，原鐵道設施用地將轉型為公園道，交由台南市政府接棒，市長黃偉哲表示，市府未來將持續與鐵道局、台鐵公司等單位合作，強化城市縫合與整體發展效益，不僅更新市區景觀，也提供市民更多休憩空間。

台南火車站站前廣場改善工程，投入經費3.45億元，將調整現行單向繞行圓環，改為可雙向通行的U形道路，預計2027年底完工。記者吳淑玲／攝影
台南火車站站前廣場改善工程，投入經費3.45億元，將調整現行單向繞行圓環，改為可雙向通行的U形道路，預計2027年底完工。記者吳淑玲／攝影
台南火車站站前廣場改善工程，投入經費3.45億元，將調整現行單向繞行圓環，改為可雙向通行的U形道路，預計2027年底完工。記者吳淑玲／攝影
台南火車站站前廣場改善工程，投入經費3.45億元，將調整現行單向繞行圓環，改為可雙向通行的U形道路，預計2027年底完工。記者吳淑玲／攝影

火車站 台南 公共運輸

延伸閱讀

台76線新水交流道聯絡道新闢工程異議多 今動土獲中央誇讚

花蓮災區印象春節訂房僅3成 有業者選擇停業整修

影／台南鐵路地下化寫歷史一刻！永久軌正式接合 年底通車

台東市雲南路平交道工程拖4年惹民怨 台鐵承諾3月31日通車

相關新聞

影／台南鐵路地下化寫歷史一刻！永久軌正式接合 年底通車

台南鐵路地下化工程再創重要里程碑，繼去年10月完成東門陸橋南北側最後一段隧道結構工程後，今天順利完成永久軌全線軌道接合，...

春節連假9天湧返鄉車潮 嘉義山區易塞路段曝光行前規畫避車陣

春節連續假期2月14日至22日共9天，返鄉、旅遊與走春車潮可期。公路局雲嘉南區養護工程分局整合嘉義區監理所、南區公路新建...

台南議會春節慰問軍警消 春聯「天驥護佑」免費領取

春節將至，台南市議會今天下午舉辦「守護台灣 感謝有您」軍警消春節聯合慰問活動，向仍須堅守崗位、守護市民安全的軍警消人員表...

鐵路地下化年底通車 台南火車站前圓環大改造春節後施工

台南鐵路地下化今年底第一階段通車，南市府同步啟動台南火車站站前廣場改善工程，投入3.45億元，調整現行單向繞行圓環，改為...

台灣燈會瑪利歐小提燈超搶手 不用旅遊也能領攻略曝光

2026台灣燈會3月3日登場，嘉義縣政府今年與任天堂公司合作，推出限量「瑪利歐？磚塊小提燈」引發熱議，也規畫遊戲體驗區、...

嘉市新設勞青處在退場大同技術學院揭牌 一站式服務勞工青年上路

嘉義市政府為因應勞動型態快速轉變與青年多元發展需求，上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。