鐵路地下化年底通車 台南火車站前圓環大改造春節後施工

台南鐵路地下化今年底第一階段通車，南市府同步啟動台南火車站站前廣場改善工程，投入3.45億元，調整現行單向繞行圓環，改為可雙向通行的U形道路，增設汽車臨時接送區，強化車站轉乘與通行機能，主體工程於春節及228連假後實施，屆時火車站前馬路將管制，影響行車動線較大，預計2027年底完工。

交通局表示，站前廣場改善工程獲內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」補助，辦理「台南火車站站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善工程」，第一階段工程已於去年底由工務局進場，完成分隔島植栽調整、照明改善及路面整修；第二階段由自來水公司施作圓環外側路口管線銜接工程，採半半施工方式，預計2月上旬完成。

交通局指出，第三階段將進行自來水主幹管汰換及站前廣場主體工程，完成後原本單向繞行的圓環將改為雙向U形道路，並設置汽車臨時接送區；公車則規畫於成功路及中山路設置臨時停靠站，相關行車動線、接送區及公共運輸配套，將另行公布並加強宣導，協助民眾提前適應。

交通局強調，站前廣場主體工程完工後，將全面翻轉城市入口意象，兼顧行人、旅客、駕駛與公共運輸使用者需求。施工期間市府將持續檢討交通維持措施，提醒用路人留意最新交通資訊並配合現場指示。