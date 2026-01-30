延宕多年雲林院檢遷建計畫露曙光 政院核定打造雲林司法園區

雲林地方法院及地檢署「合署共用」建物使用逾60年，是本島最老舊的檢審機關，年久失修漏水嚴重，遷建計畫延宕多年最近終露曙光，去年底獲行政院核定，院檢將一併遷至高鐵特定區的5公頃舊空軍基地，共斥資60餘億元打造司法園區，行政執行署嘉義分署將在此增設辦公室，營造更便民的司法環境。

雲林地方法院和雲林地檢署原隸屬嘉義地方法院雲林庭，1964年獨立設雲林地方法院，隔年興建現有建築，迄今已超過半世紀，建築老舊不堪，經常漏水，隨著業務量增加，空間已不敷使用，早在10多年前即推動遷建。

由於院檢選擇高鐵附近的土地，但隨著高鐵附近地價節節上升，使遷建案難上加難，全國各縣市院檢都已完成改建，只剩雲林遷建遙遙無期，直到2019年透過前立委蘇治芬跨部會協商獲國防部同意撥用鄰近高鐵的5公頃舊空軍基地。

幾年來院檢著手規畫搬遷計畫，軍備局並完成土地無償撥用作業，地院分配3公頃、地檢2公頃，去年12月底遷建案終獲行政院核定，院檢將一併遷建打造一座完善的司法園區。

雲林地檢署檢察長黃智勇指出，未來地檢署2公頃用地將建造地上5層、地下1層辦公大樓，此外因法務部行政執行署嘉義分署掌管雲林的業務量達45％，為方便民眾洽公，未來也將在園區新建「雲林行政執行官辦公室」。

至於工程期程，黃智勇表示，未來院檢雖各屬獨立大樓，但考量人犯解送進出安全，地下樓會打造院檢共用通道，因此兩大樓工期盡量一致，地檢大樓預計約2029年底動工，2032年完工，遷建經費粗估約32億元。

雲林地院庭長王子榮也指出，目前地院無論法庭數量、辦公空間已不敷使用，常造成內部調庭、排庭困難，未來地院新建大樓初估約30億元將打造地上5層、地下2層建築，外觀建築會融入雲林意象，讓地院大樓更加親民便民。