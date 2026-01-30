台灣燈會瑪利歐小提燈超搶手 不用旅遊也能領攻略曝光

2026台灣燈會3月3日登場，嘉義縣政府今年與任天堂公司合作，推出限量「瑪利歐？磚塊小提燈」引發熱議，也規畫遊戲體驗區、角色見面會。縣府今再公告2種獲取小提燈方式，可透過慢遊嘉義LINE官方帳號抽籤，以及現場登記2種方式直接領取，邀請民眾把握參與機會。

嘉義縣文化觀光局表示，瑪利歐磚塊小提燈提供事前抽籤、現場登記2種方案，皆以「慢遊嘉義LINE官方帳號」為主要入口，每個LINE帳號限兌換1份、同方案不累贈，須依預約時段至現場領取，逾時無法保留提燈，且兌換時須出示本人手機畫面，截圖或拍照畫面無效。

事前抽籤登記為2月12日早上9時至2月24日晚上11時59分，需加入慢遊嘉義LINE官方帳號，抽籤預約登記期間內可選擇3個時段參加抽籤，送出後將無法取消或更改，2月25日中午12時公告結果，中選者可於3月3日至15日燈會期間至瑪利歐燈區兌換處領取，每個帳號限兌換1個小提燈。

若未參與事前抽籤，也可參加活動現場贈，須先加入慢遊嘉義LINE官方帳號，3月3日至15日每天早上9時開放登記，可在官方帳號預約，選取可領取時段（額滿為止）取得兌換券，再依兌換時段到現場出示本人手機領取，提醒兌換券逾期失效，且登記場次僅開放當日場次。