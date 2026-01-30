嘉市新設勞青處在退場大同技術學院揭牌 一站式服務勞工青年上路

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青處），市長黃敏惠率市府團隊揭牌，與嘉市總工會、職業總工會、產業總工會等勞工團體代表共同見證。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青處），市長黃敏惠率市府團隊揭牌，與嘉市總工會、職業總工會、產業總工會等勞工團體代表共同見證。圖／嘉市府提供

嘉義市政府為因應勞動型態快速轉變與青年多元發展需求，上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青處），打造整合勞工青年政策單一服務窗口。市長黃敏惠率市府團隊，與嘉市總工會、職業總工會、產業總工會等勞工團體代表共同見證，宣示成為勞工與青年最堅實的後盾。

黃敏惠表示，勞工是城市前進的動力，青年是城市永續發展的關鍵。過去即使受限員額與組織編制，市府仍在社會處架構下調整業務分工，逐步擴大勞工與青年服務量能。隨著中央修正地方行政機關組織準則，市府迅速完成勞青處籌設，讓政策推動與行政資源更集中、服務更有效率，展現市府對勞工權益與青年發展的長期承諾。

揭牌典禮在祈福儀式後完成，勞青處即日起正式運作，象徵嘉義市在勞工保障與青年政策上邁入新里程，為城市發展注入穩定而長遠的力量。黃敏惠強調，勞青處選址曾培育無數人才的大同技術學院，別具象徵意義。未來將系統性推動青年就業、職涯探索、公共參與與跨域培力，同時強化勞資關係、就業輔導、職業訓練及勞工安全衛生等工作，回應地方實際需求，打造更友善的勞動與發展環境。

新任勞青處長林家緯指出，勞青處下設勞工行政科、勞資關係科及青年發展科三大科別，業務涵蓋勞動條件、勞工福利、就業與職安輔導、青年就業創業及身障就業等面向，將同時守護勞動權益、促進勞資和諧，並陪伴青年找到方向、累積能量，願意留在嘉義、也有能力走向更大的舞台。

嘉義市政府上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青處），市長黃敏惠率市府團隊揭牌，與嘉市總工會、職業總工會、產業總工會等勞工團體代表共同見證。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青處），市長黃敏惠率市府團隊揭牌，與嘉市總工會、職業總工會、產業總工會等勞工團體代表共同見證。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青處），市長黃敏惠率市府團隊揭牌運作。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青處），市長黃敏惠率市府團隊揭牌運作。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青處），勞青處下設勞工行政科、勞資關係科及青年發展科三大科別。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青處），勞青處下設勞工行政科、勞資關係科及青年發展科三大科別。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青處），市長黃敏惠率市府團隊揭牌運作。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青處），市長黃敏惠率市府團隊揭牌運作。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青處），市長黃敏惠率市府團隊揭牌，與嘉市總工會、職業總工會、產業總工會等勞工團體代表共同見證。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青處），市長黃敏惠率市府團隊揭牌，與嘉市總工會、職業總工會、產業總工會等勞工團體代表共同見證。圖／嘉市府提供

青年 嘉義 勞資

