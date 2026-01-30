春節連假9天湧返鄉車潮 嘉義山區易塞路段曝光行前規畫避車陣

春節連續假期2月14日至22日共9天，返鄉、旅遊與走春車潮可期。公路局雲嘉南區養護工程分局整合嘉義區監理所、南區公路新建工程分局、嘉縣市警局與客運業者，投入春節疏運，提醒民眾提早掌握路況、善用替代道路與大眾運輸，提升行程品質。

公路局嘉義地區春節疏運記者會上午在嘉市鈺通飯店舉行，由雲嘉南分局長郭清水主持、嘉義區監理所長張耀輝、新工南分局長林俊和、嘉市警局副局長楊慶裕、阿里山國家風景區主任馬紀維、台鐵嘉義站長張環麟、嘉市府交通處科長賴義龍、嘉縣府建設處科長陳思良、嘉縣警局交通隊長黃茂峰等出席。

連假期間台18線中埔、石棹至阿里山森林遊樂區路段，因山區停車位有限，易出現壅塞情形，建議民眾改搭大眾運輸。其中，台18線中埔至頂六路段，常因下山車流集中及國道匝道儀控出現車多現象，公路局規畫上、下山替代路線，下山北上國道3號可改走替代路線銜接竹崎交流道；南下車輛可提早於竹崎交流道下匝道，前往奮起湖及阿里山。

此外，台3線266K至269K梅山路段，受號誌影響，2月17日至20日特定時段南下及北上方向，也可能出現車潮。阿里山國家風景區管理處2月17日至21日，每日上午9時至下午5時，針對石棹往奮起湖（縣道169線）實施小客車單向管制，建議民眾可將車輛停放於61K樂野服務區，改搭接駁專車前往。

為確保道路順暢，春節雲嘉南區養護工程分局轄管道路全面暫停施工，盡量撤收施工設施；番路鄉台3線吳鳳橋改建工程維持既有交通配置；台18線災害明隧道修復工程春節停工、維持主線通行。公路局呼籲民眾做好行前規畫，多利用即時路況資訊，避免疲勞與酒後駕車，平安出遊、歡喜過年。