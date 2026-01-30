影／幸福加倍 嘉市北香湖樂齡健康訓練場、西區寵物公園今啟用
嘉義市政府上午在北香湖公園舉辦「樂齡健康訓練場」、「西區寵物公園」啟用典禮，市長黃敏惠說，這不只是2項公共設施完成，象徵嘉市朝向「健康城市、友善城市」邁進重要里程碑，讓不同年齡層、市民與毛小孩，都能在城市找到屬於自己幸福角落。
北香湖公園過去肩負防洪、滯洪重要任務，是防災體系關鍵節點。隨著都市發展與環境改善，北香湖轉型兼具生態保育、水岸景觀與休憩功能的城市公園，陪伴市民從防災走向生活，見證城市進步蛻變。
樂齡健康訓練場，占地超過千平方公尺，緊鄰停車場與公廁，保留天然樹蔭。園區全國首創公園馬場，打造長者專屬運動休憩空間，結合多項高齡需求健康訓練設施。衛生局推動多元健康促進與運動課程，鼓勵長輩走出家門、走進公園，打造健康、活躍樂齡生活。
西區寵物公園設波浪板、獨木橋、跳欄與綜合涵管等遊戲設施，規畫寬敞草坪與飼主休憩座椅，讓毛小孩盡情奔跑放電，提供飼主交流互動友善空間。毛小孩主人分享，園區環境寬敞舒適，圍欄設計安全到位，貼心設洗腳池，讓寵物活動後能方便清理，規畫用心。
黃敏惠笑稱常在國際會議或與外縣市交流，被稱為「公園市長」，她以此為榮，公園誕生歷經溝通整合，是城市文明進步重要象徵，代表市民對生活品質與環境永續重視。黃市長率建設處長呂獎慧及衛生局長廖育瑋，與多位議員、來賓共同剪綵慶祝啟用，到場見證的多位里長及居民、毛小孩主人們開心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言