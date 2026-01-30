有大用！嘉義縣首創浪浪就業服務站 浪犬成功擊退果園猴害

嘉義縣流浪犬氾濫，常有追車咬人事件，因收容所空間有限，大多只能絕育後又放回原地。嘉義縣家畜疾病防治所首創全台唯一「浪浪就業服務站」，由訓練師培訓浪犬，幫浪犬找到工作、找到家，有果農領養浪犬守護果園，克服猴害成功保住8成果實，也解決浪犬收容問題。

李姓果農說，山區果園猴害嚴重，種植黃金果遭猴群入侵，果實每顆都被糟蹋，全軍覆沒，後來去浪浪就業站領養浪犬，因為有狗幫忙趕猴，現在竟能採收8成以上，讓他重新看見希望，鼓勵果農條件適合可以認養狗，另也盼政府幫忙，不一定能每天巡園，需要自動餵食設備。

翁章梁說，全台浪犬氾濫需要重視，防治所首創全台唯一浪浪就業服務站，培養流浪犬成為療癒犬、護衛犬，還協助果農解決猴害問題，是很好政策方向，關於飼料自動餵食裝置，因戶外天候考量，飼料可能發霉或變質，但他相信由防治所與農業部合作，應該可以克服技術問題。

好朋友動物保護協會張姓訓練師說，有些狗狗喜歡追逐會動的物體，經由專業訓練，學會在果園尋找入侵的猴子，追逐至定點並吠叫，且任務結束後還能喚回，訓練過程相當辛苦，必須跟著奔跑，即時給予正向鼓勵，也很看狗狗的天分，但訓練後犬隻確實能發揮護衛及陪伴能力。