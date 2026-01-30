中西區安平區評估成立台南金融特區 吸引資金落地

快訊

中央社／ 台南30日電

響應金管會「亞洲資產管理中心」政策，台南副市長趙卿惠今天宣布將評估「中西區」及「安平區」作為示範點成立「台南金融特區」，吸引高資產族群資金回流投資台南。

趙卿惠今天指出，中西區與安平區是台南金融機構最早、最密集聚集地，具備發展金融特區深厚基礎；市府將以核心城區為起點，同時布局安平商港、安平科學城、南科三期及樹谷園區等周邊節點，形塑兼具金融、科技與產業動能的發展廊帶。

她表示，金融特區象徵「境內關外」新紀元啟動，更有助於串聯港灣開發、產業園區與高端辦公空間，提供金融機構與跨境服務的完整環境；金融特區要導入更專業財富管理、家族辦公室、保險與證券服務，結合創投與新創資源，讓資金「留在台南、用在台南」。

市府說明，台南金融特區將對標國際，導入國際金融業務、高資產業務、跨境金融服務三大核心，提供國際金融一站式服務、私人銀行與家族辦公室，以及跨境理財服務等22項金融業務。

市府將偕同金融監督管理委員會提供「台南金融特區」的OBU（國際金融業務分行）、OSU（國際證券業務分公司）及OIU（國際保險業務分公司）租稅優惠大利多與行政支持方案，以提升金融機構進駐誘因。

市府表示，台南金融特區已獲金管會支持設置，將評估以「中西區」及「安平區」作為示範點，但實際範圍仍以與金管會確認協商公告為主，未來將有助於引進國內外資金落地台南，強化在全球供應鏈的關鍵地位。

台南 金融機構 資產

