影／台南鐵路地下化寫歷史一刻！永久軌正式接合 年底通車

台南鐵路地下化工程再創重要里程碑，繼去年10月完成東門陸橋南北側最後一段隧道結構工程後，今天順利完成永久軌全線軌道接合，交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲共同見證歷史的一刻，肯定鐵道局與工程團隊合作下，克服用地取得及文資遺構等影響，為今年底通車建立關鍵基礎。

陳世凱今天與黃偉哲、交通部鐵道局長楊正君等人搭車前往地下工程，共同見證軌道熔接的重要里程碑。陳世凱表示，永久軌逢合代表的意義，也是台南市區的都市縫合準備啟動，重要里程碑完成之後，接續電機工程跟上面的軌道、號誌等就會如火如荼進行，交通部將全力推動第一階段工程於今年內達成通車的目標，讓市民實際感受鐵路地下化帶來的改變。

黃偉哲表示，懷著雀躍感恩的心情，鐵路地下化為台南市重大公共建設，克服用地取得困難，掘地三尺遭遇古蹟、地層湧水及複雜地質等問題，能如期如質完工邁進，實屬不易，賴清德總統高度關心進度，市民朋友引頸期盼，期盼鐵路地下化縫合城市空間、提升鐵路運行效率，帶動整體都市發展，完成六都鐵路立體化的最後一塊拼圖。

黃偉哲說，南鐵地下化工程完成後，除可實現鐵路地下化並增設林森站與南台南站等通勤車站，也將消除多處平交道、地下道及陸橋等設施，對都市縫合、交通改善及城市發展具有關鍵意義。「鐵軌接合」象徵地上軌道與地下化軌道正式完成銜接，未來只要啟動相關轉換程序，鐵路即可順利切換至地下化系統，為台南鐵路地下化工程寫下歷史性的重要一刻。

鐵道局表示，台南鐵路地下化全長約8.23公里，工程範圍自永康大橋站南端，經台南車站至大林路平交道以南約0.6公里，橫跨北區、東區及仁德區。除台南車站改建為地下車站外，並新增林森站、南台南站兩座地下通勤車站。主體工程自2017年陸續開工，預計今年底完成地下化通車並啟用台南地下車站第一階段，林森站及南台南站則分別於2029年、2030年投入營運。