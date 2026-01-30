影／台南鐵路地下化寫歷史一刻！永久軌正式接合 年底通車

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲等人今天見證台南鐵路地下化重要里程碑，順利完成永久軌全線軌道接合。記者吳淑玲／攝影
交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲等人今天見證台南鐵路地下化重要里程碑，順利完成永久軌全線軌道接合。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化工程再創重要里程碑，繼去年10月完成東門陸橋南北側最後一段隧道結構工程後，今天順利完成永久軌全線軌道接合，交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲共同見證歷史的一刻，肯定鐵道局與工程團隊合作下，克服用地取得及文資遺構等影響，為今年底通車建立關鍵基礎。

陳世凱今天與黃偉哲、交通部鐵道局長楊正君等人搭車前往地下工程，共同見證軌道熔接的重要里程碑。陳世凱表示，永久軌逢合代表的意義，也是台南市區的都市縫合準備啟動，重要里程碑完成之後，接續電機工程跟上面的軌道、號誌等就會如火如荼進行，交通部將全力推動第一階段工程於今年內達成通車的目標，讓市民實際感受鐵路地下化帶來的改變。

黃偉哲表示，懷著雀躍感恩的心情，鐵路地下化為台南市重大公共建設，克服用地取得困難，掘地三尺遭遇古蹟、地層湧水及複雜地質等問題，能如期如質完工邁進，實屬不易，賴清德總統高度關心進度，市民朋友引頸期盼，期盼鐵路地下化縫合城市空間、提升鐵路運行效率，帶動整體都市發展，完成六都鐵路立體化的最後一塊拼圖。

黃偉哲說，南鐵地下化工程完成後，除可實現鐵路地下化並增設林森站與南台南站等通勤車站，也將消除多處平交道、地下道及陸橋等設施，對都市縫合、交通改善及城市發展具有關鍵意義。「鐵軌接合」象徵地上軌道與地下化軌道正式完成銜接，未來只要啟動相關轉換程序，鐵路即可順利切換至地下化系統，為台南鐵路地下化工程寫下歷史性的重要一刻。

鐵道局表示，台南鐵路地下化全長約8.23公里，工程範圍自永康大橋站南端，經台南車站至大林路平交道以南約0.6公里，橫跨北區、東區及仁德區。除台南車站改建為地下車站外，並新增林森站、南台南站兩座地下通勤車站。主體工程自2017年陸續開工，預計今年底完成地下化通車並啟用台南地下車站第一階段，林森站及南台南站則分別於2029年、2030年投入營運。

鐵道局指出，台南鐵路地下化永久軌工程，國產化材料使用比例已達85%，隧道內全面採無道碴連續長焊鋼軌設計，並搭配振動控制技術，有助降低列車噪音與共振，兼顧行車安全與乘坐舒適度。未來也將持續提升國產材料品質，朝國際市場發展。

交通部長陳世凱（右）今天見證台南鐵路地下化重要里程碑，順利完成永久軌全線軌道接合。圖／交通部鐵道局提供
交通部長陳世凱（右）今天見證台南鐵路地下化重要里程碑，順利完成永久軌全線軌道接合。圖／交通部鐵道局提供
交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲等人今天見證台南鐵路地下化重要里程碑，順利完成永久軌全線軌道接合。記者吳淑玲／攝影
交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲等人今天見證台南鐵路地下化重要里程碑，順利完成永久軌全線軌道接合。記者吳淑玲／攝影
交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲等人今天見證台南鐵路地下化重要里程碑，順利完成永久軌全線軌道接合。記者吳淑玲／攝影
交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲等人今天見證台南鐵路地下化重要里程碑，順利完成永久軌全線軌道接合。記者吳淑玲／攝影
交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲等人今天見證台南鐵路地下化重要里程碑，順利完成永久軌全線軌道接合。記者吳淑玲／攝影
交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲等人今天見證台南鐵路地下化重要里程碑，順利完成永久軌全線軌道接合。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化再創重要里程碑，今天順利完成永久軌全線軌道接合。記者吳淑玲／翻攝
台南鐵路地下化再創重要里程碑，今天順利完成永久軌全線軌道接合。記者吳淑玲／翻攝
交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲等人今天見證台南鐵路地下化重要里程碑，順利完成永久軌全線軌道接合。記者吳淑玲／攝影
交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲等人今天見證台南鐵路地下化重要里程碑，順利完成永久軌全線軌道接合。記者吳淑玲／攝影
交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲等人今天見證台南鐵路地下化重要里程碑，順利完成永久軌全線軌道接合。記者吳淑玲／攝影
交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲等人今天見證台南鐵路地下化重要里程碑，順利完成永久軌全線軌道接合。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化再創重要里程碑，今天順利完成永久軌全線軌道接合。圖／交通部鐵道局提供
台南鐵路地下化再創重要里程碑，今天順利完成永久軌全線軌道接合。圖／交通部鐵道局提供

