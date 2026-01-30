雲林家扶祖孫開心共遊澄霖沉香 穿和服逛日式庭園喜氣迎新年

雲林家扶中心受扶家庭29位祖父母帶著小孫子，前往雲林知名景點「澄霖沉香味道森林館」，展開一場別具意義的祖孫同遊行程，提早走春迎馬年。許多長輩人生第一次身穿和服漫步日式庭園，更在農曆年前驚喜收到館方董事長陳品宏的紅包與關懷金，臉上洋溢滿滿笑容。

雲林家扶郭姓婦人從澄霖沉香董事長陳品宏手中接過紅包，直呼「真是第一次」，不僅首次穿著和服走進如詩如畫的澄霖沉香日式庭園，還提前收到新年第一個紅包，她自承有如劉姥姥遊大觀園，讓她又驚又喜。頻頻向陳品宏道謝，並祝福澄霖沉香事業蒸蒸日上。

在「澄霖董娘」、「澄霖寶寶」率領下，園區團隊成員陪伴家扶祖孫換上和服，走訪落羽松區、台版兼六園、動物互動區等景點。時值落羽松轉為金黃、橘紅交錯的最佳時節，倒映水中如詩如畫，天鵝悠游池畔，宛若人間仙境，在場的人忍不住也搶著拍照打卡「實在有夠水！」

雲林家扶委員李美惠感謝澄霖沉香董事長陳品宏，不僅親自陪同遊園，也透過澄霖生醫國際捐助15萬元作為家扶春節關懷金，另加碼贈送每戶祖孫2000元鼓勵金，讓家扶家庭提前感受年節溫暖。

70歲蔡先生說，10多年未曾旅遊，來到澄霖沉香「一眼望去像置身在月曆的風景照」，加上第一次穿和服，漫步日本庭園、小橋流水，草坪上有可愛動物點綴，像走山美麗山林，心情全放鬆。加上餐敘美食，並致贈沉香伴手禮，滿滿心意比出國更愉快。