台南連續11年決算賸餘 7年累計減債205億元

中央社／ 台南30日電

台南市政府今天表示，114年度初步結算，預計將創下連續11年賸餘，市長黃偉哲任內7年累計減債新台幣205億元，市民人均負債從3萬2000元降至2萬1000元，降幅34%。

台南市財政稅務局發布新聞稿指出，市府成功引進民間資源，透過市地重劃、市有土地標租售、促參委外及設定地上權等開源措施，7年來挹注市庫407億元收益。

市府同時活化閒置資產，大學退校轉型為市政願景園區，以撙節支出、員額管控、閒置資產活化等節流措施，7年來累計節省支出約77億元。

此外，市府每年運用決算賸餘償還公共債務，民國107年債務603億元逐年降至114年398億元，7年減債205億元，負債年減率為六都第一。

財稅局表示，市府展現「開源有成、節流有方、減債有感」，奠定穩固財政基礎，且落實精準財務調度及恪守財政紀律，以財政支援建設，再以建設培養財政，打造韌性永續、科技環保與文化共生的城市。

