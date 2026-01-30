黃敏惠任期最後1年調整小內閣 今聯合布達勞青處長等3主管

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠（左二）任期最後1年啟動小內閣人事布局，上午主持3位新任局處長聯合布達典禮，包括民政處長林家緯轉任新成立勞工及青年發展處長（右二）；環保局副局長孫意惇升任局長（左）；智慧科技處長楊張建男隨組織調整擔任企劃處長（右）。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠（左二）任期最後1年啟動小內閣人事布局，上午主持3位新任局處長聯合布達典禮，包括民政處長林家緯轉任新成立勞工及青年發展處長（右二）；環保局副局長孫意惇升任局長（左）；智慧科技處長楊張建男隨組織調整擔任企劃處長（右）。記者魯永明／攝影

嘉義市長黃敏惠任期最後1年啟動小內閣人事布局，上午主持3位新任局處長聯合布達典禮，包括民政處長林家緯轉任新成立勞工及青年發展處長；環保局副局長孫意惇升任局長；智慧科技處長楊張建男隨組織調整擔任企劃處長。

此次人事異動除3位新任局處首長到位外，也配合地方制度法修正，增設第2位副市長與副秘書長，強化市府治理量能，將提請議會審議。第二位副市長由秘書長陳永豐升任，與副市長林瑞彥共同分擔市政重任；秘書長由交通處長許啟明升任，建設處處長呂獎慧轉調交通處長。

布達最大亮點新設勞青處。黃敏惠介紹，新任勞青處長林家緯，中正大學社會福利學系碩士，曾任社會處長、民政處長，學識涵養及行政資歷豐富。社會處長任內用心推動勞工青年事務大步向前，期望新設立勞青處在林處長帶領下，在原有良好基礎上聚焦、服務勞工、青年朋友需求，厚植嘉市為「世代宜居」的好所在。新任勞青處副處長莊彩鴦，台北大學社會學系碩士畢業，94年高考三級社會行政及格，112年薦任公務員晉升簡任官等訓練合格，勞政及社政資歷豐富 。

黃敏惠表示，面對全球產業快速變遷與勞動結構轉型，青年是城市創新引擎，勞工是經濟與社會穩定根基。嘉市位處嘉南科技走廊核心，近年吸引青年與專業人才回流，目前勞動人口約12.9萬人、青年人口近6萬人，已成為城市永續發展的重要力量。新設專責單位，將整合勞工權益、青年參與、就業創業及在地人才培育，提升整體施政效能。

黃敏惠期許林家緯在既有基礎上，聚焦勞工與青年實際需求，厚植「世代宜居、人才移居」的城市實力。典禮後，市府上午11時30分將在退場的大同技術學院校本部綜合教學大樓，為勞青處新辦公室掛牌。新任企劃處長楊張建南，因智慧科技處主要功能朝「市政整體策略規畫與數位治理」等項目，為名實相符，更名企劃處，黃敏惠期待楊張處長帶領企劃處，持續整合市政策略、施政目標並落實智慧治理發展。

青年 黃敏惠 秘書長

