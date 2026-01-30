台南捷運主變電站擬設機場旁 滿足未來藍紅線需求

台南市首條捷運藍線拚年底動工，目前正辦理設施用地相關程序。交通局規畫在仁德區台南機場旁農業區設置主變電站，將辦理都市計畫變更，修正土地管制要點，以滿足藍線供電、列車牽引、車站設備及未來紅線供電需求，2月4日下午2時30分在仁德區成功里活動中心辦都市計畫公開展覽前座談會，收集土地所有權人及相關單位意見。

另因應捷運建設，台南市捷運工程處擴編人力，由原本2課、19人增至4課、53人，新增正式人員10名、約用人員24名，第一批已完成遴選，包含1名課長、2名工程員及2名約用人員，預計3月報到。

藍線為台南優先路網中進度最快的一條，也是國內首條高架單軌系統。第一期全長約8.39公里，預計設10座高架車站及1座維修機廠，北起台鐵大橋站，南至文化中心，在中華東路與東門路口向東延伸至仁德轉運站，未來在嘉南藥理大學與紅線串連。

PCM專案管理已上網招標，接下來將完成大統包工程國際招標，下半年動工，明年進入細部設計階段。

交通局長王銘德表示，座談會討論的主變電站用地二仁段1084地號，現為蔗田及瓜田，靠近機場圍牆，位置適中，可供應藍線全線車站、列車及其他設施電力，兼顧紅線未來供電。

市長黃偉哲強調，交通局應妥善說明規畫內容，透過公開座談收集意見，並滾動檢討都市計畫變更草案，確保工程順利展開。