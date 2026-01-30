180名員工喜「入厝」！雲林東勢鄉公所重建落成

雲林縣東勢鄉公所及代表會舊建築使用逾50年，設施老舊，公所獲內政部及縣府補助，加上公所自籌約8千萬元，以約2.2億元原地重建，3年多工程，完成美輪美奐新大樓，昨天剪綵啟用，各界以辦入厝心情歡慶搬新家。

東勢鄉公所原是3層樓的老舊建築物，1978年啟用迄今已50多年，921大地震造成結構損壞，雖經耐震補強勉強還能使用，但隨著業務日增，內部空間已不敷使用，加上早年監理站設在公所前方，停車空間也小，民眾洽公不便，才決定爭取拆除原地重建。

新建大樓規畫地下1樓、地上4樓，但因物價波動嚴重，歷經10次流標，工程款從1.1億元調整至1.8億元，獲內政部前瞻基礎建設計畫經費含內裝設施補助9500萬元、縣府補助2200多萬元，鄉公所自籌8000萬元，2022年7月動工。

鄉長張健福表示，施工3年多，180多名公所員工期間暫時遷至鄉立圖書館、清潔隊等分地辦公，空間狹小，如今正式回歸新辦公大樓，煥然一新的環境，讓洽公民眾和員工都很有感，對提升辦公效率將大有幫助。

啟用典禮昨由張健福主持，內政部次長吳堂安、立委吳琪銘、張嘉郡、副縣長陳璧君、雲林縣議長黃凱、國策顧問黃銘得、前鄉長林維戊及多名議員出席，眾多鄉民也到場一同見證「新厝」落成。

吳堂安表示，工程歷經3年多且未變更設計下完成，實屬不易，也是中央、地方攜手合作的典範。