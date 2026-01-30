聽新聞
強化食安教育政策 台南教育局首創午餐保健科

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
南市教育局長鄭新輝（前排右三）昨天宣布將率先設立午餐保健科，今天揭牌。記者萬于甄／攝影
南市教育局長鄭新輝（前排右三）昨天宣布將率先設立午餐保健科，今天揭牌。記者萬于甄／攝影

為提升學校午餐品質與學生健康照護，台南教育局昨宣布全國首創午餐保健科，將原隸屬「學輔校安科」的午餐保健股獨立設科，今天揭牌。教育局長鄭新輝表示，午餐保健科專責統籌全市學校午餐等相關政策，讓每一位孩童都在安心、營養的環境中健康成長。

市議員蔡宗豪表示，樂觀其成，政策是照顧學童的重要起點，但後續配套更關鍵，營養午餐免費政策經費到位後，更應全面強化食品安全把關，確保家長安心，同時提升餐食品質。

鄭新輝說，午餐保健業務原隸屬學輔校安科，但因業務量相較繁重，去年起開始籌備設立「午餐保健科」，員額編制20人，也是率全國之先將午餐保健獨立設科的城市，將結合現有營養師、校內師資與社區合作網絡，深化校園營養教育與午餐管理工作。

鄭新輝表示，台南市國中小共有275所，午餐自辦率達94%，全市中央廚房共有56間，供應158間小校，而公辦午餐共有259校，聯合供餐比率不低，9月全市營養午餐免費即將上路，午餐保健科將積極整合資源，系統性推動學校午餐、食安與營養教育。

另教育部國教署辦理健康飲食小主播，以播報方式涵蓋校園飲食心得、健康飲食概念、食材溯源與食品產製流程等，台南善化國中、建興國中、崑山國小及崇明國小分獲國中組第三名、佳作及國小中低年級組佳作。建興國中學生吳宇謙作品「少年書生的私房營養菜單」，以古代書生赴京趕考為創意主軸，結合學習需求，強調均衡營養對提升學習力與專注力的重要性。

台南建興國中學生吳宇謙（左二）作品「少年書生的私房營養菜單」，獲教育部國教署健康飲食小主播國中組佳作及最佳表演獎。記者萬于甄／攝影
台南建興國中學生吳宇謙（左二）作品「少年書生的私房營養菜單」，獲教育部國教署健康飲食小主播國中組佳作及最佳表演獎。記者萬于甄／攝影

