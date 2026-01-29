快訊

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

丹娜絲風災後石綿清運 累計逾2.7萬公噸

中央社／ 台北29日電

去年丹娜絲風災造成中南部許多舊石綿建物毀損，截至今年1月12日累計已清運逾2.7萬公噸。環境部表示，此次透過「石綿地圖」公私協力，加速家園恢復。

環境部今天舉辦「從風災經驗中成長：環境部攜手公民與科技 加速清除石綿瓦」記者會，去年丹娜絲風災導致中南部許多舊石綿建物毀損，行政院專案核定補助新台幣14.87億元，截至今年1月12日，累計清運石綿廢棄物達2萬7978公噸。

災後復原初期，龐大的廢棄物數量瞬間衝擊傳統的人力查報系統。為協助災民迅速通報石綿瓦資訊，台南市「好想工作室」負責人吳展瑋協助開發緊急通報系統「石綿地圖」，讓當地民眾得以透過手機標記、通報石綿瓦廢棄物地點，由單純的受助者，轉變為災後復原的協助者。

台南市環保局長許仁澤表示，台南石綿屋瓦約5萬棟、總量約11萬公噸。統計近3年清理量，民國112年清理約260公噸，113年約2200公噸，估算去年總量提升至2萬2000公噸，且單日最高峰曾清運約900公噸。

許仁澤指出，現況台南還有600多處畜牧場有使用石綿屋瓦，採「先拆後清」策略，需等禽畜出清後，再分批拆除清運，目前已處理400多處。

環境部次長謝燕儒表示，環境部過去曾透過空拍估算，全台石綿屋瓦約27萬棟、總量約54萬公噸。風災之後，尤其台南、嘉義一帶，石綿屋瓦吹損的情形非常多；透過民眾通報，並作成一個清理的地圖，台南市環保局很快就能規劃清運路線。

環境部化學物質管理署長蔡孟裕表示，風災後統計石綿瓦屋頂變異重點區域，雲嘉南地區以七股區、布袋鎮、北門區、番路鄉等最嚴重，顯示沿海區域及颱風路徑吻合重災區，代表颱風登陸對石綿瓦屋頂毀損有顯著影響。

台南 環境部 石綿瓦 廢棄物 災後 丹娜絲

延伸閱讀

佳尼特基金會捐百萬禮券 嘉惠台南千家邊緣戶

深化公益行動從職場到家庭 昇恆昌董總帶全員志工寒冬送暖

台南做工行善團助弱勢修屋 完成第322戶個案

嘉市丹娜絲災後復原缺口逾3億 王美惠伸援手促中央專案支援

相關新聞

六都唯一沒有捷工局 台南捷運處：擴編已聘到5人將報到

台南捷運建設進入關鍵期，首條捷運藍線去年10月21日獲中央核定，市府力拚今年底動工，其他路線也同步規畫，捷運工程將陸續展...

6千消費金助攻 嘉義市年貨大街下周開市3大亮點

迎接春節，嘉義市年度重頭戲2026嘉義年貨大街定2月6日至9日，一連4天在中央廣場（文化路與北榮街口）登場。市府結合年節...

台南地震屆10年 藍轟賴總統減災淪口號

10年前台南維冠金龍大樓在地震中倒塌，國民黨立委謝龍介、柯志恩與國政基金會副董事長、內政部前部長李鴻源昨舉行記者會，批評...

台南擴大綠鬣蜥移除量能 辦防治訓練開放百人參加

台南市政府執行綠鬣蜥防治，2025年共移除2萬6820隻，為擴大移除成效，農業局訂於2月10日辦理綠鬣蜥防治人員教育訓練...

喜氣洋洋…雲林東勢鄉公所搬新家 2億大樓原地重建今天啟用

雲林縣東勢鄉公所及代表會舊建築使用逾50年，設施老舊，公所獲內政部及縣府補助，加上公所自籌約8千萬元，以約2.2億元原地...

跨越千里終結10年疼痛　嘉基助蒙古青年恢復行走

蒙古籍的Ermuun多年前被診斷「雙側股骨頭缺血性壞死」，當地醫師建議他等50歲後再手術；嘉義基督教醫院去年跨國的短期醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。