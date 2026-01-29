丹娜絲風災後石綿清運 累計逾2.7萬公噸

去年丹娜絲風災造成中南部許多舊石綿建物毀損，截至今年1月12日累計已清運逾2.7萬公噸。環境部表示，此次透過「石綿地圖」公私協力，加速家園恢復。

環境部今天舉辦「從風災經驗中成長：環境部攜手公民與科技 加速清除石綿瓦」記者會，去年丹娜絲風災導致中南部許多舊石綿建物毀損，行政院專案核定補助新台幣14.87億元，截至今年1月12日，累計清運石綿廢棄物達2萬7978公噸。

災後復原初期，龐大的廢棄物數量瞬間衝擊傳統的人力查報系統。為協助災民迅速通報石綿瓦資訊，台南市「好想工作室」負責人吳展瑋協助開發緊急通報系統「石綿地圖」，讓當地民眾得以透過手機標記、通報石綿瓦廢棄物地點，由單純的受助者，轉變為災後復原的協助者。

台南市環保局長許仁澤表示，台南石綿屋瓦約5萬棟、總量約11萬公噸。統計近3年清理量，民國112年清理約260公噸，113年約2200公噸，估算去年總量提升至2萬2000公噸，且單日最高峰曾清運約900公噸。

許仁澤指出，現況台南還有600多處畜牧場有使用石綿屋瓦，採「先拆後清」策略，需等禽畜出清後，再分批拆除清運，目前已處理400多處。

環境部次長謝燕儒表示，環境部過去曾透過空拍估算，全台石綿屋瓦約27萬棟、總量約54萬公噸。風災之後，尤其台南、嘉義一帶，石綿屋瓦吹損的情形非常多；透過民眾通報，並作成一個清理的地圖，台南市環保局很快就能規劃清運路線。

環境部化學物質管理署長蔡孟裕表示，風災後統計石綿瓦屋頂變異重點區域，雲嘉南地區以七股區、布袋鎮、北門區、番路鄉等最嚴重，顯示沿海區域及颱風路徑吻合重災區，代表颱風登陸對石綿瓦屋頂毀損有顯著影響。