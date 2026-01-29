台南擴大綠鬣蜥移除量能 辦防治訓練開放百人參加

台南市政府執行綠鬣蜥防治，2025年共移除2萬6820隻，為擴大移除成效，農業局訂於2月10日辦理綠鬣蜥防治人員教育訓練，預計增加100人加入移除可領取獎勵金行列。

台南市政府農業局森林及自然保育科長朱健明今天告訴中央社記者，為擴大台南市綠鬣蜥移除量能，減少綠鬣蜥族群數量，除了委託廠商執行，並開放個人於接受訓練後發給參訓證明，共同協助移除工作。

朱健明表示，台南市境內綠鬣蜥族群分布環境複雜，除位於三爺宮溪、八掌溪等溪流河畔內，部分則分布於魚塭及公墓等環境，移除工作進行前須了解綠鬣蜥生態、棲地及喜好，以增進移除效率，並確保過程無不當捕捉或無虐待動物。

他說，2025年台南市共移除2萬6820隻，數量約為2024年的2倍，今年訂於2月10日辦理綠鬣蜥防治人員教育訓練，設籍台南且年滿18歲，有意投入移除綠鬣蜥工作市民皆可報名參訓，完成課程後，農業局會發給參訓證明；非設籍於台南市者，可向設籍所在地縣市政府洽詢。

朱健明指出，取得認證市民，移除吻肛長30公分以上成蜥獎勵金為新台幣300元；吻肛長未達30公分幼蜥為50元。此次教育訓練於明天上午9時起開放線上報名，上課地點為台南市政府民治市政中心南瀛堂，開放名額為100名，報名額滿即止。