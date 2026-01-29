喜氣洋洋…雲林東勢鄉公所搬新家 2億大樓原地重建今天啟用

雲林縣東勢鄉公所及代表會舊建築使用逾50年，設施老舊，公所獲內政部及縣府補助，加上公所自籌約8千萬元，以約2.2億元原地重建，3年多工程，完成美輪美奐新大樓，今天正式剪綵啟用，各界以辦入厝心情，大開宴席歡慶公所搬新家。

今天啟用典禮由東勢鄉長張健福主持，內政部次長吳堂安、立委吳琪銘、張嘉郡、副縣長陳璧君、雲林縣議長黃凱、國策顧問黃銘得、前鄉長林維戊及多位議員出席，眾多鄉民也到場一同見證「新厝」落成。

張健福說，東勢鄉公所原是3層樓的老舊建築物，1978年啟用迄今已50多年，921大地震造成結構損壞，雖經耐震補強勉強還能使用，但隨著業務日增，內部空間已不敷使用，加上早年監理站在設在公所前方，停車空間也小，民眾洽公不便，才決定爭取拆除原地重建。

新建大樓規畫地下1樓、地上4樓，但因物價波動嚴重，歷經10次流標，工程款從1.1億元調整至1.8億元，獲內政部以前瞻基礎建設計畫經費含內裝設施補助9500萬元、縣府補助2200多萬元，鄉公所自籌8000萬元，2022年7月動工。

張健福表示，180多名公所員工在施工3年多期間，暫時遷至鄉立圖書館、清潔隊等分地辦公，空間狹小，如今正式回歸新辦公大樓，煥然一新的環境，讓洽公民眾和員工都很有感，相信對提升辦公效率將大有幫助。

今天進行團拜後，祥獅逐一到各課室獻瑞祈福，新大樓顯得喜氣洋洋，公所人員指出，舊公所人擠人，有時想騰出空間置放公物都很困難，新辦公空間比以往大了快一倍，寬敞明亮，課室區隔清楚，洽公鄉民不會再走錯了。