跨越千里終結10年疼痛　嘉基助蒙古青年恢復行走

蒙古籍的Ermuun多年前被診斷「雙側股骨頭缺血性壞死」，當地醫師建議他等50歲後再手術；嘉義基督教醫院去年跨國的短期醫療宣教行動帶來轉機，Ermuun接受手術置換髖關節，重拾行走人生。

嘉義基督教醫院今天舉辦台灣-蒙古國際醫療援助記者會，由副院長周恬弘主持，Ermuun分享術後心情。

現年30歲的Ermuun表示，從小熱愛足球、籃球與蒙古傳統摔角，10年前頭劇烈疼痛且反覆發作，迫使他長期仰賴止痛藥。數年後，他的雙側髖關節開始出現劇烈疼痛，行走時常感到卡住，「站10分鐘，疼痛伴隨而來」，不得不放棄運動，只能坐在球場邊觀看。

Ermuun面對高昂手術費用及當地醫療技術限制，當地的醫師建議「等到50歲以後再考慮手術」，讓他對未來感到灰心。如今術後恢復狀況良好，他最想要跳、跑，但現階段必須要有耐心復健，「能正常走路已經很開心了」。

周恬弘去年與台灣信義會服務團隊到蒙古進行醫療關懷與訪查，Ermuun因參與台灣服務團隊的接待與交通任務，使得周恬弘因此有機會了解其病況與需求，促成國際醫療援助的連結。

醫院2週前為Ermuun進行「正前開髖關節置換手術」，嘉基國際長、骨科醫師陳俊和發現Ermuun原本光滑的髖關節磨損嚴重，宛如核桃外殼般坑坑洞洞，協助置換材質最佳且耐久的人工髖關節，供病人未來數十年長期使用。

陳俊和指出，臨床上常見單側髖關節可能是外傷造成，雙側發生有可能是疾病、藥物所引起。

陳俊和分享，手術成功固然重要，但更感動的是，看見病人在沒有疼痛的狀態下重新站立。「那一刻，不只是關節被修復，而是一個人重新找回對未來的信心。」他表示，能參與結合醫療與愛的行動，是醫師生涯中難能可貴的經驗。