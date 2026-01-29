快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

南橫一家5口墜谷「14歲長子獨活」近況曝 3失蹤者宣告死亡

台北101還會再開放攀登？賈永婕說明「不可能」 曝1事阿湯哥例外

跨越千里終結10年疼痛　嘉基助蒙古青年恢復行走

中央社／ 記者姜宜菁嘉義市29日電

蒙古籍的Ermuun多年前被診斷「雙側股骨頭缺血性壞死」，當地醫師建議他等50歲後再手術；嘉義基督教醫院去年跨國的短期醫療宣教行動帶來轉機，Ermuun接受手術置換髖關節，重拾行走人生。

嘉義基督教醫院今天舉辦台灣-蒙古國際醫療援助記者會，由副院長周恬弘主持，Ermuun分享術後心情。

現年30歲的Ermuun表示，從小熱愛足球、籃球與蒙古傳統摔角，10年前頭劇烈疼痛且反覆發作，迫使他長期仰賴止痛藥。數年後，他的雙側髖關節開始出現劇烈疼痛，行走時常感到卡住，「站10分鐘，疼痛伴隨而來」，不得不放棄運動，只能坐在球場邊觀看。

Ermuun面對高昂手術費用及當地醫療技術限制，當地的醫師建議「等到50歲以後再考慮手術」，讓他對未來感到灰心。如今術後恢復狀況良好，他最想要跳、跑，但現階段必須要有耐心復健，「能正常走路已經很開心了」。

周恬弘去年與台灣信義會服務團隊到蒙古進行醫療關懷與訪查，Ermuun因參與台灣服務團隊的接待與交通任務，使得周恬弘因此有機會了解其病況與需求，促成國際醫療援助的連結。

醫院2週前為Ermuun進行「正前開髖關節置換手術」，嘉基國際長、骨科醫師陳俊和發現Ermuun原本光滑的髖關節磨損嚴重，宛如核桃外殼般坑坑洞洞，協助置換材質最佳且耐久的人工髖關節，供病人未來數十年長期使用。

陳俊和指出，臨床上常見單側髖關節可能是外傷造成，雙側發生有可能是疾病、藥物所引起。

陳俊和分享，手術成功固然重要，但更感動的是，看見病人在沒有疼痛的狀態下重新站立。「那一刻，不只是關節被修復，而是一個人重新找回對未來的信心。」他表示，能參與結合醫療與愛的行動，是醫師生涯中難能可貴的經驗。

手術 醫師 蒙古

延伸閱讀

嘉基國際醫療援助 蒙古青年置換髖關節重拾行走人生

喝酒不再愉悅！陸醫院實施「戒酒晶片」手術 助患者對抗酒精成癮

金門首例！高難度肺癌手術在地完成 高齡患者免奔波本島

2026冬奧蒙古隊制服亮相！羊絨設計結合歷史意象 網友大讚「文化辨識度極高」

相關新聞

六都唯一沒有捷工局 台南捷運處：擴編已聘到5人將報到

台南捷運建設進入關鍵期，首條捷運藍線去年10月21日獲中央核定，市府力拚今年底動工，其他路線也同步規畫，捷運工程將陸續展...

阿里山林鐵及北門車站、檜村促參短命 觀光學者：嚴格把關

嘉義縣阿里山是國際級觀光品牌，也是縣市觀光發展關鍵引擎。然而，阿里山腳下重要景點，從阿里山林鐵及北門車站BOT案，到檜意...

6千消費金助攻 嘉義市年貨大街下周開市3大亮點

迎接春節，嘉義市年度重頭戲2026嘉義年貨大街定2月6日至9日，一連4天在中央廣場（文化路與北榮街口）登場。市府結合年節...

台南地震屆10年 藍轟賴總統減災淪口號

10年前台南維冠金龍大樓在地震中倒塌，國民黨立委謝龍介、柯志恩與國政基金會副董事長、內政部前部長李鴻源昨舉行記者會，批評...

跨越千里終結10年疼痛　嘉基助蒙古青年恢復行走

蒙古籍的Ermuun多年前被診斷「雙側股骨頭缺血性壞死」，當地醫師建議他等50歲後再手術；嘉義基督教醫院去年跨國的短期醫...

台南捷運藍線年底拚動工 「主變電站」可供藍、紅線電力

台南捷運藍線拚年底動工，去年10月21日獲行政院核定，目前正針對設施用地加緊辦理相關程序，其中一座變電站規畫利用仁德區台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。