六都唯一沒有捷工局 台南捷運處：擴編已聘到5人將報到

台南捷運建設進入關鍵期，首條捷運藍線去年10月21日獲中央核定，市府力拚今年底動工，其他路線也同步規畫，捷運工程將陸續展開。因應工程量體擴大，台南市長黃偉哲拍板擴編捷運人力，原屬二級機關的捷運工程處，已由2課、19人，擴編為4課、53人，補強推動能量。

捷運工程處指出，此次新增34人，包括正式人員10人、約用人員24人，自去年底起分階段對外徵才。第一波已完成遴選，錄取1名課長、2名工程員及2名約用人員，預計3月報到；同時也已覓得新辦公空間，後續將持續釋出職缺，補齊專業人力。

多名市議員頻頻提醒，未來捷運工程將面臨開工、場站開發、用地取得、法規訂定及工程發包等重任，現行捷工處編制仍顯吃緊，應及早升格為「捷運局」，建立完整且長期的組織體系，以利延攬高階專業人才，避免技術外流，讓單軌技術在地扎根。

目前台南仍是六都中唯一未成立捷運工程局的城市。捷工處現行隸屬交通局的二級機關，組織層級、首長與主要職等皆低於其他五都的一級機關，處長為9職等，對延攬高階專才缺吸引力。

捷運藍線為台南優先路網中進度最快的一線，也是國內首條高架單軌系統。第一期全長約8.39公里，設10座高架車站及1座維修機廠，沿永康、東區至仁德人口密集區行進。工程總經費約327億元，中央補助6成、地方自籌4成約131億元。市府規畫今年上半年完成大統包工程國際招標，下半年動工，明年進入細部設計。