台南捷運藍線年底拚動工 「主變電站」可供藍、紅線電力

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運第一期藍線主變站用地(二仁段1084地號土地)，交通局2月4日在仁德區成功里活動中心舉行都市計畫公開展覽前座談會，蒐取民眾意見。圖／台南市交通局提供
台南捷運藍線拚年底動工，去年10月21日獲行政院核定，目前正針對設施用地加緊辦理相關程序，其中一座變電站規畫利用仁德區台南機場旁的農業區土地，將辦理都市計畫變更，交通局訂於2月4日於仁德區成功里活動中心舉行都市計畫公開展覽前座談會，以瞭解土地所有權人及相關單位意見，歡迎各界參與。

捷運第一期藍線路線北起台鐵大橋站，沿省道台1線佈設，南至文化中心，另於中華東路與東門路口向東行至仁德轉運站，採全線高架單軌系統，未來也規畫與紅線串連，再沿台1線省道往南連接仁德、嘉南藥理大學地區。台南捷工處表示，捷運藍線目前籌辦進度順利，PCM專案管理已上網招標，接著就會進行統包標案。

交通局長王銘德指出，因捷運列車牽引、車站設備都需要電力，本次座談會所討論的用地是規畫為主變電站，該用地(二仁段1084地號土地)位於仁德(文賢地區)都市計畫區內農業區，靠近機場圍牆邊，現為蔗田及瓜田，現規畫變更為捷運系統用地並修正土地管制要點。

該地點位置適中，未來設置主變電站可供應藍線所有車站、列車及其他設施所需轉供電力，也可兼顧未來捷運紅線的供電需求。

市長黃偉哲指出，台南捷運第一期藍線力拚今年底前動工，交通局務必妥善向市民說明、溝通規畫內容，讓工程順利開展。交通局在啟動都市計畫法定程序前，辦理公開展覽前座談會，蒐集土地所有權人及各界意見，並滾動檢討本案都市計畫變更草案內容。

交通局表示，目前都市計畫變更尚於草案階段，相關土地所有權人及民眾若有任何意見均可在座談會上提出，交通局都會納入規畫作業檢討。座談會2月4日下午2時30分在仁德區成功里活動中心1樓召開，相關資訊可至台南市交通局官網（https://traffic.tainan.gov.tw/、台南市捷運工程處https://traffic.tainan.gov.tw/rto/）下載參閱，也可將具體意見載明姓名、聯絡方式，2月11日前以書面郵寄或傳真送至台南市捷運工程處（地址：台南市安平區永華路2段6號1樓、傳真：06-2958829）。

台南捷運藍線拚今年底前動工。圖／台南市府提供
台南機場 捷運 都市計畫

