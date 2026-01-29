阿里山林鐵及北門車站、檜村促參短命 觀光學者：嚴格把關

嘉義縣阿里山是國際級觀光品牌，也是縣市觀光發展關鍵引擎。然而，阿里山腳下重要景點，從阿里山林鐵及北門車站BOT案，到檜意森活村OT案，接連出現促參委外經營解約風波，不僅衝擊地方觀光形象，凸顯促參制度設計監督管理問題。

嘉大行銷與觀光管理學系教授蕭至惠指出，原則上，使用促參條例將部分建物委外經營，不管是OT或是BOT方式，都應該被視為是正確且政府應該持續推動的事。畢竟政府部門公家機關不擅長觀光休閒事業的經營，委託讓更專業的外部企業人士來經營，藉機獲取最大經濟效益，這個方向並沒有錯，因為最後政府委外經營獲利成果，還是最終回饋用於民眾身上。

儘管有少數促參條例委外經營個案，未能達到令人滿意的經營成效，或是引起爭議，仍不應該因此因噎廢食。政府現在應該做的事，是持續推動促參，但應該慎選合作廠商，並在經營契約有效期間，嚴格把關承包廠商的經營品質與財務狀況，才是正確的做法。

蕭至惠說，在目前「短時、多次」微旅行當道的今日，嘉市位於台灣本島西部中間，遊客南來北往是很方便的。不管是北門車站還是檜意森活村，都是遊客前來嘉市遊玩的重要觀光景點，此次檜村OT廠商引發解約糾紛，能夠越快落幕及有圓滿解決方案，對林鐵文資處、市府、駐點店家都是好事。