6千消費金助攻 嘉義市年貨大街下周開市3大亮點

迎接春節，嘉義市年度重頭戲2026嘉義年貨大街定2月6日至9日，一連4天在中央廣場（文化路與北榮街口）登場。市府結合年節採買、人潮與消費動能，集結嘉義地區南北貨等60家攤商進駐，搭配送春聯、親子DIY、財運抽籤等3大亮點活動，營造濃濃年味，吸引市民遊客採買、熱鬧過年。

今年年貨大街逢市府普發市民6000元消費金，以及65歲以上長輩千元春節敬老禮金，市府同步推出「放大版回饋方案」，鼓勵消費留在嘉義。建設處指出，2月1日起，只要在嘉市店家消費，單筆或累積滿2000元，即可兌換200元商圈夜市券，每人最高可領600元，讓市民逛商圈、吃美食再添小確幸。

「消費滿額送商圈夜市券」活動，限定發票開立日期為2月1日以後，3月起開放兌換，兌換方式與地點將陸續公布建設處臉書粉專及市府官網。市府呼籲民眾到傳統市場與年貨大街採購年貨，保留2月發票，不僅兌換商圈夜市券，還能參與「買千送百」等後續優惠活動，形成「市府發錢、市民花錢、嘉義大賺錢」的正向循環。

年貨大街規畫多項免費、限量活動。「名家揮毫贈春聯」邀請嘉市樂墨書藝研究會書法名家現場揮毫，以「馬到成功」為主題，天天送出充滿墨香的手寫春聯，每日5個時段、限量250份。親子族群可參加「馬年手作DIY」，現場提供馬年限定春聯、對聯DIY，讓大小朋友動手製作專屬新年佈置；另設置財運抽籤暨馬到成功打卡牆」，結合大型馬頭裝置藝術，成為拍照、打卡熱點，完成指定任務即可兌換限量小禮物。