台南地震屆10年 藍轟賴總統減災淪口號

10年前台南維冠金龍大樓在地震中倒塌，國民黨立委謝龍介、柯志恩與國政基金會副董事長、內政部前部長李鴻源昨舉行記者會，批評政府10年來缺實質作為，賴清德總統應提出具體減災目標與數據，而非僅以宣傳口號應對。3人並呼籲政府應檢討現行地震險制度、建立紅黃單建物查詢及追蹤機制、訂出耐震補強目標、盤點全國避難設施及安置中心。

謝龍介指出，2016年0206台南地震導致台南市117人死亡，維冠大樓當時屋齡僅21年，顯示制度性耐震與建管問題。從2025年嘉南地震來看，台南市該年規模4以上有感地震達62起，是過去5年平均值的近7倍，房屋受損逾4000棟；賴總統從台南市長一路歷任行政院長、副總統至總統，面對頻繁發生的強震，政府應說明在防震體質上具體改變了什麼。

李鴻源則以日本經驗為例，他說，日本政府會公開說明未來30年內發生巨大地震的機率，以精準數字誠實告訴民眾，並設定具體減災目標與對策；我國政府應事前告知民眾風險評估與減災成效，而非迴避問題。他早在2013年在內政部長任內就在講地震情況，像台南有後甲里斷層，而高雄也有小崗山斷層，當時就把資料給時任台南市長的賴總統，但沒人願意做防災型都更。

柯志恩指出，日本在防災上從目標到手段都有清晰規畫，防災手冊甚至分區設計多種版本，反觀政府發行的「小橘書」是全國統一版本，缺乏因地制宜的資訊，且將戰爭、資安與災防資訊混合；政府不應以「避免恐慌」為由簡化風險溝通，更不該以防災之名行內宣之實。

3人提出4項訴求：首先，檢討現行地震險制度，鼓勵提高風險地區與自用住宅投保率；其次，針對紅黃單受損建物，建立公開查詢平台與定期複檢的追蹤退場機制；第三，全台500萬戶老屋及危老建築，訂出耐震補強的明確時程與量化目標；最後，盤點全國避難設施與安置中心，將位置、容納量與無障礙設施等資訊統一數位化公開，方便民眾查詢。