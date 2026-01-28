嘉義市府小內閣異動新任秘書長 黃敏惠拍板由他升任

嘉市府小內閣人事異動。繼秘書長陳永豐調升副市長後，市長黃敏惠下午拍板新一波人事異動，交通處長許啟明升任秘書長，交通處長由建設處長呂獎慧調任；觀光新聞處長張婉芬轉任地政處長，3項人事案2月1日生效。

這波人事調動，被視為黃敏惠期尾聲，針對行政運作與政策推動進行的局。新任秘書長許啟明對市政運作及跨局處協調熟稔，過去在交通建設、公共運輸及城市治理等領域累積豐富經驗。2023年到職的許啟明以推動交通安全與大眾運輸升級亮眼成績，去年榮獲行政院模範公務人員，由行政院長卓榮泰頒獎表揚。中央與地方共36人獲選。

交通處長由建設處長呂獎慧調任，他在公共工程與城市建設領域歷練多年，熟悉重大工程推動與基礎建設規劃，轉任交通處長延續整合交通與建設政策。觀光新聞處長張婉芬調任地政處長，從城市行銷與觀光事務轉向土地與不動產管理，她曾任地政處副處長。

此次調動，加上環保局長由副局長孫意惇升任，民政處長林家緯轉調出任31日新成立的勞青處處長，隨著多名局處首長異動，民政處長、地政處長、建設處長及觀新處長等人事後續安排還未公布。黃敏惠任期最後1年密集調整人事，確保市政推動順暢，為未來政策延續與團隊穩定布局。