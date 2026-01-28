快訊

無效隱形？俄國士兵「穿企鵝裝」防偵測 下秒遭烏軍無人機炸死

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

嘉義市府小內閣異動新任秘書長 黃敏惠拍板由他升任

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府新任秘書長許啟明（右）去年交通處長任內，以推動交通安全與大眾運輸升級亮眼成績，榮獲行政院模範公務人員，由行政院長卓榮泰頒獎表揚。圖／嘉市府提供
嘉市府新任秘書長許啟明（右）去年交通處長任內，以推動交通安全與大眾運輸升級亮眼成績，榮獲行政院模範公務人員，由行政院長卓榮泰頒獎表揚。圖／嘉市府提供

嘉市府小內閣人事異動。繼秘書長陳永豐調升副市長後，市長黃敏惠下午拍板新一波人事異動，交通處長許啟明升任秘書長，交通處長由建設處長呂獎慧調任；觀光新聞處長張婉芬轉任地政處長，3項人事案2月1日生效。

這波人事調動，被視為黃敏惠期尾聲，針對行政運作與政策推動進行的局。新任秘書長許啟明對市政運作及跨局處協調熟稔，過去在交通建設、公共運輸及城市治理等領域累積豐富經驗。2023年到職的許啟明以推動交通安全與大眾運輸升級亮眼成績，去年榮獲行政院模範公務人員，由行政院長卓榮泰頒獎表揚。中央與地方共36人獲選。

交通處長由建設處長呂獎慧調任，他在公共工程與城市建設領域歷練多年，熟悉重大工程推動與基礎建設規劃，轉任交通處長延續整合交通與建設政策。觀光新聞處長張婉芬調任地政處長，從城市行銷與觀光事務轉向土地與不動產管理，她曾任地政處副處長。

此次調動，加上環保局長由副局長孫意惇升任，民政處長林家緯轉調出任31日新成立的勞青處處長，隨著多名局處首長異動，民政處長、地政處長、建設處長及觀新處長等人事後續安排還未公布。黃敏惠任期最後1年密集調整人事，確保市政推動順暢，為未來政策延續與團隊穩定布局。

秘書長 黃敏惠 嘉義

延伸閱讀

嘉義市西區全民運動館工程進度破7成5 黃敏惠視察啟用營運期曝

嘉義市府小內閣再傳異動 環保局長由副局長孫意惇升任

影／嘉義市普發6千元消費金 黃敏惠親送紅包市民贈對聯滿滿感動

農曆年前黃敏惠任內最後1年小內閣異動 新任勞青處長是他

相關新聞

嘉義市府小內閣異動新任秘書長 黃敏惠拍板由他升任

嘉市府小內閣人事異動。繼秘書長陳永豐調升副市長後，市長黃敏惠下午拍板新一波人事異動，交通處長許啟明升任秘書長，交通處長由...

奇美「埃及之王：法老」開幕 280件珍寶亮相

奇美博物館與英國大英博物館合作推出「埃及之王：法老」特展，將自明天起展出，今天開幕首度公開展場空間，以帝王視角劃分7大面...

嘉義市府小內閣再傳異動 環保局長由副局長孫意惇升任

嘉義市長黃敏惠任內最後1年，市府小內閣人事再傳異動。市府今天公布環保局長由副局長孫意惇升任，副局長由工務處養護工程科科長...

雲林春節垃圾清運時間出爐 這二鄉鎮初一到初五停止清運

農曆春節將至，家戶開始整理居家環境，雲林縣環保局統計，每年春節前後全縣每日平均垃圾量較平日暴增70噸，容易造成清運壓力，...

嘉義縣年菜14年送暖 結合台灣燈會邀弱勢家戶開春賞燈趣

農曆春節將至，為讓弱勢家庭溫馨過節，嘉義縣政府連續14年舉辦「年菜送暖 溫馨我嘉」活動，集結民間團體愛心捐助1500份年...

消防安全教育從小做起 台南在地企業捐贈3000份消防車紙模型桌遊

為強化消防安全教育、提升孩童與家庭防災意識，南台彩藝股份有限公司今天捐贈3000份「烈火英雄即刻救援」消防車紙模型桌遊給...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。