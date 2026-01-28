快訊

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

台南市府2年擬投入2.3億元 完成31校污水匯流接管

中央社／ 台南28日電

台南市政府推動學校污水匯流改善計畫，預定民國114年至115年投入約新台幣2億3000萬元，完成31所學校污水下水道接管工程，改善異味及積水風險，提升校園環境衛生。

南市府教育局今天指出，學校污水匯流改善涉及校內管線、既有設施與施工銜接，教育局編列經費及督導學校辦理，114年度補助3257萬5000元，完成協進國小、新營國小及新進國小等3校接管工程，115年度將再投入2億元完成28所學校接管。

新進國小表示，污水匯流接管完成後，校內排水動線清楚，環境異味與積水問題明顯改善，雨季時也不易出現回堵與潮濕，校園整體環境更乾淨衛生，有助於健康維護與日常清潔管理。

教育局說明，接管工程完成後，校園污水將匯入公共下水道系統，有效改善校園周邊環境衛生，提升既有污水下水道系統使用效益，讓學生擁有更乾淨衛生的學習環境。

污水 校園 台南

延伸閱讀

3年內2次重大職災工廠工程 將加強監管6個月

台南某幼兒園不當管教 教保員遭罰終身不得聘任

大漢橋、新海橋夜間局部銑鋪 養工處籲春節前留意改道

嘉義市西區全民運動館工程進度破7成5 黃敏惠視察啟用營運期曝

相關新聞

嘉義市府小內閣異動新任秘書長 黃敏惠拍板由他升任

嘉市府小內閣人事異動。繼秘書長陳永豐調升副市長後，市長黃敏惠下午拍板新一波人事異動，交通處長許啟明升任秘書長，交通處長由...

奇美「埃及之王：法老」開幕 280件珍寶亮相

奇美博物館與英國大英博物館合作推出「埃及之王：法老」特展，將自明天起展出，今天開幕首度公開展場空間，以帝王視角劃分7大面...

嘉義市府小內閣再傳異動 環保局長由副局長孫意惇升任

嘉義市長黃敏惠任內最後1年，市府小內閣人事再傳異動。市府今天公布環保局長由副局長孫意惇升任，副局長由工務處養護工程科科長...

雲林春節垃圾清運時間出爐 這二鄉鎮初一到初五停止清運

農曆春節將至，家戶開始整理居家環境，雲林縣環保局統計，每年春節前後全縣每日平均垃圾量較平日暴增70噸，容易造成清運壓力，...

嘉義縣年菜14年送暖 結合台灣燈會邀弱勢家戶開春賞燈趣

農曆春節將至，為讓弱勢家庭溫馨過節，嘉義縣政府連續14年舉辦「年菜送暖 溫馨我嘉」活動，集結民間團體愛心捐助1500份年...

消防安全教育從小做起 台南在地企業捐贈3000份消防車紙模型桌遊

為強化消防安全教育、提升孩童與家庭防災意識，南台彩藝股份有限公司今天捐贈3000份「烈火英雄即刻救援」消防車紙模型桌遊給...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。