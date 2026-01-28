台南市府2年擬投入2.3億元 完成31校污水匯流接管
台南市政府推動學校污水匯流改善計畫，預定民國114年至115年投入約新台幣2億3000萬元，完成31所學校污水下水道接管工程，改善異味及積水風險，提升校園環境衛生。
南市府教育局今天指出，學校污水匯流改善涉及校內管線、既有設施與施工銜接，教育局編列經費及督導學校辦理，114年度補助3257萬5000元，完成協進國小、新營國小及新進國小等3校接管工程，115年度將再投入2億元完成28所學校接管。
新進國小表示，污水匯流接管完成後，校內排水動線清楚，環境異味與積水問題明顯改善，雨季時也不易出現回堵與潮濕，校園整體環境更乾淨衛生，有助於健康維護與日常清潔管理。
教育局說明，接管工程完成後，校園污水將匯入公共下水道系統，有效改善校園周邊環境衛生，提升既有污水下水道系統使用效益，讓學生擁有更乾淨衛生的學習環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言