台南市府2年擬投入2.3億元 完成31校污水匯流接管

台南市政府推動學校污水匯流改善計畫，預定民國114年至115年投入約新台幣2億3000萬元，完成31所學校污水下水道接管工程，改善異味及積水風險，提升校園環境衛生。

南市府教育局今天指出，學校污水匯流改善涉及校內管線、既有設施與施工銜接，教育局編列經費及督導學校辦理，114年度補助3257萬5000元，完成協進國小、新營國小及新進國小等3校接管工程，115年度將再投入2億元完成28所學校接管。

新進國小表示，污水匯流接管完成後，校內排水動線清楚，環境異味與積水問題明顯改善，雨季時也不易出現回堵與潮濕，校園整體環境更乾淨衛生，有助於健康維護與日常清潔管理。

教育局說明，接管工程完成後，校園污水將匯入公共下水道系統，有效改善校園周邊環境衛生，提升既有污水下水道系統使用效益，讓學生擁有更乾淨衛生的學習環境。