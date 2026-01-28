打造全台首屈一指「竹燈會」 台南左鎮燈會周六登場

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
打造全台首屈一指「竹燈會」，台南左鎮燈會本周六登場。記者謝進盛／翻攝
偏區辦特色燈會；邁入第三年的台南左鎮燈會，本周六將在左鎮蔗埕公園、老街化石園區登場，本屆燈會以「淺山DNA」為策展主軸，打造全台首屈一指以「竹」為核心永續燈會。

左鎮區公所今開記者會說明燈會特色，區長李燿州表示，左鎮燈會起源於地方居民、青年與公部門共同想像。自2024年首屆舉辦以來，燈會堅持使用在地竹材作為主要創作媒材，逐漸形塑出「竹燈會」的獨特樣貌，成為台灣燈會文化中少見、卻深具辨識度存在。

今年燈會安排本月31日至3月8日在左鎮蔗埕公園、老街及化石園區登場，共規畫五大展區，從老街、蔗埕到化石園區，串聯左鎮的重要生活場域。作品內容涵蓋「竹影月脈」、「竹築方陣」、「竹浪雲煙」及主燈「一馬平川・迎新春」等大型裝置，並融入穿山甲、雲海等淺山生態意象，以及西拉雅文化元素，展現左鎮多元厚實文化層次。

燈會件作品由在地長輩、成功大學及南台科大USR學校師生、社區團體及青年共同參與製作，讓燈光成為世代交流媒介，也讓居民成為舞台上最重要主角，將在地自然景觀、產業特色與人文意象結合竹工藝、燈光藝術與社區共創。

公所表示，本屆燈會主題從左鎮「淺山」出發，將山巒、植物、動物與人們生活記憶，視為土地長時間累積的「DNA」。透過竹編結構與光影設計，燈會宛如一場夜間展演生命旅程；竹編交織成鏈，象徵人與自然之間緊密相連的關係，左鎮這座被白堊地景與淺山環抱的山城，將再次在夜色中發光。

