嘉縣六家佃長壽橋風災受損 預定115年7月前修復
嘉義縣重要觀光橋梁六腳鄉六家佃長壽橋，因去年7月丹娜絲颱風造成護欄嚴重損壞封閉，嘉縣文觀局近日完成修復規劃，預計2月底前辦理工程發包，今年7月前完工。
橫跨朴子溪的長壽橋，總長約與台北101大樓高度相當，可騎行腳踏車，在橋上能盡覽雲嘉平原的田園風光，也是觀賞夕陽落日的好地方；但去年風災後封閉，至今已半年，不少人在社群媒體貼文，希望縣府早日修復。
嘉義縣文化觀光局副局長宗金蘋今天告訴中央社記者，去年7月丹娜絲颱風造成六家佃長壽橋護欄嚴重損壞，為維護民眾安全不得不先封閉。
宗金蘋說，經災害復建經費評估，長壽橋需新台幣800萬元整修費用，縣府向中央爭取補助，去年10月獲核准，日前已完成設計監造單位遴選發包作業，正進行工程預算書圖審查。預計2月底發包，若一切順利可望在7月前完工通行。
文觀局說，整修施作內容包括受損護欄整修及兩側護欄網補強加固、橋兩端引道AC路面刨除重鋪、橋上自行車道約5公里AC路面刨除重鋪、自行車道周邊4處休憩涼亭整修更新及橋上木棧道整修更新。
文觀局指出，民眾搭乘高鐵時，遠眺西側平原，就可看到長壽橋高聳的塔橋向你招呼，是嘉義縣觀光迎賓的地標。
