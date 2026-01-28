快訊

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

帥兒遭周刊爆餵毒騙砲…伍思凱傳退休！趙傳親曝內幕

奇美「埃及之王：法老」開幕 280件珍寶亮相

中央社／ 台南28日電
奇美博物館大型重磅特展「埃及之王：法老」今天開幕，展期至明年1月10日。聯合報記者謝進盛／攝影
奇美博物館大型重磅特展「埃及之王：法老」今天開幕，展期至明年1月10日。聯合報記者謝進盛／攝影

奇美博物館與英國大英博物館合作推出「埃及之王：法老」特展，將自明天起展出，今天開幕首度公開展場空間，以帝王視角劃分7大面向，280件珍貴文物帶領民眾深入法老傳奇時代。

「埃及之王：法老」自明天起至2027年1月10日在奇美博物館展出，館方今天舉辦開幕活動，大英博物館（British Museum）團隊出席分享展出主軸與特色，與館方共同迎接這場跨越時空古文明盛宴，展場也首次亮相。

奇美博物館館長許家彰致詞表示，奇美博物館始終相信台灣觀眾值得看見世界一流展覽，而台灣對藝術文化的熱情，也藉此傳達到全世界，成為國際大展不容忽視的重要舞台。

許家彰表示，大家對古埃及的想像，不論是金字塔、神殿或黃金寶藏，幾乎與法老密不可分，「埃及之王：法老」以帝王視角為主軸，透過7大單元，以考古、人文歷史等面向，揭開法老多元神秘面貌，盼大家把握機會走進展場，感受古埃及文明魅力。

大英博物館埃及與蘇丹部門主管安特旺（DanielAntoine，另譯安托萬）表示，大英博物館為全球首座國家級公共博物館，自1753年創館以來，始終秉持服務世人初衷；今年非常榮幸與奇美博物館合作，將「埃及之王：法老」特展帶到台灣，分享古埃及珍貴歷史遺產與文化智慧。

依據奇美博物館提供的資料，此次為館方首度與大英博物館攜手，推出台灣史上最大規模法老文物特展，展出的280件珍貴文物，從珠寶、陪葬品、石雕、棺木到文書信件等，豐富多元，帶領觀眾深入拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老的傳奇時代。

展場空間劃分7大面向，運用色彩光影、建築語彙與現代配樂，強化觀眾對古埃及法老王權世界的理解。館方並推出「法老探險隊」親子導覽主題活動，讓孩子在趣味中掌握展區重點知識；另提供專人定時導覽，自備具行動上網的手機及耳機，即可享免費語音導覽服務。

奇美博物館 埃及 文物

延伸閱讀

奇美博物館「埃及之王：法老」開幕 99%文物首在台亮相

鳳凰團費看漲 挹注業績

台北全新XR展演空間亮相 體驗一秒穿梭古埃及

奇美「埃及法老展」來了！ 「台南飯店住房」懶人包 入住這2間「門票免預約」、CP值首選「每人1250元起」

相關新聞

奇美「埃及之王：法老」開幕 280件珍寶亮相

奇美博物館與英國大英博物館合作推出「埃及之王：法老」特展，將自明天起展出，今天開幕首度公開展場空間，以帝王視角劃分7大面...

嘉義市府小內閣再傳異動 環保局長由副局長孫意惇升任

嘉義市長黃敏惠任內最後1年，市府小內閣人事再傳異動。市府今天公布環保局長由副局長孫意惇升任，副局長由工務處養護工程科科長...

雲林春節垃圾清運時間出爐 這二鄉鎮初一到初五停止清運

農曆春節將至，家戶開始整理居家環境，雲林縣環保局統計，每年春節前後全縣每日平均垃圾量較平日暴增70噸，容易造成清運壓力，...

嘉義縣年菜14年送暖 結合台灣燈會邀弱勢家戶開春賞燈趣

農曆春節將至，為讓弱勢家庭溫馨過節，嘉義縣政府連續14年舉辦「年菜送暖 溫馨我嘉」活動，集結民間團體愛心捐助1500份年...

消防安全教育從小做起 台南在地企業捐贈3000份消防車紙模型桌遊

為強化消防安全教育、提升孩童與家庭防災意識，南台彩藝股份有限公司今天捐贈3000份「烈火英雄即刻救援」消防車紙模型桌遊給...

嘉義的冬日限定浪漫美景 故宮南院落羽松林化身攝影秘境

每到冬季，落羽松隨著氣溫轉涼，樹葉由翠綠轉金黃，再染上橘紅與紅褐色，宛如鋪展一幅北國風情畫，成為冬天限定浪漫景色。嘉義縣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。