奇美「埃及之王：法老」開幕 280件珍寶亮相

奇美博物館與英國大英博物館合作推出「埃及之王：法老」特展，將自明天起展出，今天開幕首度公開展場空間，以帝王視角劃分7大面向，280件珍貴文物帶領民眾深入法老傳奇時代。

「埃及之王：法老」自明天起至2027年1月10日在奇美博物館展出，館方今天舉辦開幕活動，大英博物館（British Museum）團隊出席分享展出主軸與特色，與館方共同迎接這場跨越時空古文明盛宴，展場也首次亮相。

奇美博物館館長許家彰致詞表示，奇美博物館始終相信台灣觀眾值得看見世界一流展覽，而台灣對藝術文化的熱情，也藉此傳達到全世界，成為國際大展不容忽視的重要舞台。

許家彰表示，大家對古埃及的想像，不論是金字塔、神殿或黃金寶藏，幾乎與法老密不可分，「埃及之王：法老」以帝王視角為主軸，透過7大單元，以考古、人文歷史等面向，揭開法老多元神秘面貌，盼大家把握機會走進展場，感受古埃及文明魅力。

大英博物館埃及與蘇丹部門主管安特旺（DanielAntoine，另譯安托萬）表示，大英博物館為全球首座國家級公共博物館，自1753年創館以來，始終秉持服務世人初衷；今年非常榮幸與奇美博物館合作，將「埃及之王：法老」特展帶到台灣，分享古埃及珍貴歷史遺產與文化智慧。

依據奇美博物館提供的資料，此次為館方首度與大英博物館攜手，推出台灣史上最大規模法老文物特展，展出的280件珍貴文物，從珠寶、陪葬品、石雕、棺木到文書信件等，豐富多元，帶領觀眾深入拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老的傳奇時代。

展場空間劃分7大面向，運用色彩光影、建築語彙與現代配樂，強化觀眾對古埃及法老王權世界的理解。館方並推出「法老探險隊」親子導覽主題活動，讓孩子在趣味中掌握展區重點知識；另提供專人定時導覽，自備具行動上網的手機及耳機，即可享免費語音導覽服務。