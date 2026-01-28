嘉義市府小內閣再傳異動 環保局長由副局長孫意惇升任
嘉義市長黃敏惠任內最後1年，市府小內閣人事再傳異動。市府今天公布環保局長由副局長孫意惇升任，副局長由工務處養護工程科科長陳嘉興升任。隨著多項局處長調動，市府人事布局引發關注。
新任環保局長孫意惇，長年深耕環保體系，從基層一路歷練，資歷完整、實務經驗豐富。台大環境衛生學系研究所碩士，具備專業學養與行政歷練，歷任台北縣府環保局技佐、嘉市環保局稽查員、污染防治科長、副局長、代理局長等職務。任職期間表現獲肯定，曾獲模範公務員。
環保局前局長長蕭令宜去年8月25日布達就任，任期未滿1年，因健康因素，日前轉任參議。黃敏惠最後一任市長，環保局長歷經3位，先是李佳禾轉任秘書，接著蕭令宜接棒，如今由副局長孫意惇升任。
另秘書長陳永豐升任副市長，民政處長林家緯轉任31日新成立的勞青處長。空缺的民政處長、地政處長以及秘書長、副秘書長等職務，後續調整方向，備受外界矚目，30日舉行聯合布達交接典禮。屆時新任局處長到位，隨著黃敏惠市長任期最後階段，如何在穩定行政運作同時，完成政策推進，將是市府團隊接下來的考驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言