雲林春節垃圾清運時間出爐 這二鄉鎮初一到初五停止清運

農曆春節將至，家戶開始整理居家環境，雲林縣環保局統計，每年春節前後全縣每日平均垃圾量較平日暴增70噸，容易造成清運壓力，及清運人員負擔，為分散清運壓力，環保局今公布各鄉鎮市春節清運時段，呼籲民眾提前進行大掃除，並落實垃圾分類。

環保局長張喬維表示，春節前後雲林縣每日平均垃圾量較平日增加約70噸，若集中在小年夜或除夕排出，容易造成清運延誤、排隊壅塞，也加重第一線清潔人員負擔，呼籲民眾提前2周分段進行大掃除，並確實做好垃圾分類，將一般垃圾、廚餘及資源回收物分流處理。

環保局已公告春節期間各鄉鎮市垃圾清運時刻表，相關資訊同步公布在「雲林縣環境保護局」臉書粉絲專頁及官方網站，請民眾多加查詢，留意所在地清運時間調整情形。

環保局指出，各鄉鎮春節清運方式不盡相同，其中崙背鄉自2月15日（周日、小年夜）至2月21日（周六、初五），每天上午8時至下午4時於圖書館旁停車場設置定點清運，2月19日僅收運至下午3時，並自當日下午起恢復鄉下定點清運；麥寮鄉僅2月17日（周二、初一）停止清運，2月18日至21日中午12時起恢復收運。

多數鄉鎮於2月20日（周五、初四）及21日（周六、初五）恢復清運，但斗南鎮及大埤鄉則延至2月22日（周日、初六）才全面恢復。

在巨大垃圾（大型家具）清運方面，各鄉鎮預約登記截止時間不同，其中林內鄉於2月6日、大埤鄉於2月7日停止受理，其餘鄉鎮多於2月10日至13日陸續截止，環保局提醒民眾務必事先向所在地公所清潔隊洽詢。

張喬維也提醒，農曆春節停止收運垃圾期間，建議民眾將廚餘先行瀝乾並冷凍冷藏保存，以避免產生臭味，並請勿將垃圾任意堆置於戶外或路旁，違規者將依廢棄物清理法規定，最高可處6千元罰鍰。