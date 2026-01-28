快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

嘉義縣年菜14年送暖 結合台灣燈會邀弱勢家戶開春賞燈趣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁感謝老朋友相挺 嘉縣年菜送暖集結405萬物資。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁感謝老朋友相挺 嘉縣年菜送暖集結405萬物資。記者李宗祐／攝影

農曆春節將至，為讓弱勢家庭溫馨過節，嘉義縣政府連續14年舉辦「年菜送暖 溫馨我嘉」活動，集結民間團體愛心捐助1500份年菜與年節紅包，總價值達405萬元。縣府也邀請受助家戶參觀台灣燈會，鼓勵民眾走出家門感受熱鬧氣氛。

縣長翁章梁表示，這項活動已延續14年，由地方宮廟與團體共同贊助，希望在冷冷的天氣裡，透過熱呼呼的年菜讓需要協助的家庭在餐桌上與家人團圓。翁章梁說，嘉義縣正處於發展的黃金十年，在經濟成長的同時，更希望將果實化為實際關懷力量。

今年活動由九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄大士爺廟、嘉邑行善團、阿里山茶葉生產合作社及福添福基金會等單位共同協力。受助家庭可獲得4道應景佳餚、800元紅包，以及嘉邑行善團加碼的600元紅包，台農發公司今年也加入捐贈椪柑禮盒。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正表示，承辦活動至今感受到公益力量來自長時間投入與信任，將持續透過物資銀行有效分配資源。

社會局長張翠瑤說，2月11日送年菜當天，縣府團隊將化身志工逐戶送愛，若發現有急需協助的個案，將即時提供資源連結。

縣府也規畫在3月3日至3月15日邀請受助家戶參觀台灣燈會，鼓勵民眾走出家門感受熱鬧氣氛。翁章梁再次感謝贊助團體多年來的相挺，公私協力完成這項有意義的任務。

嘉縣年菜送暖邁入14年，攜手民間團體捐助1500份愛心，圖為縣長翁章梁（左一）與九華山地藏庵合影。記者李宗祐／攝影
嘉縣年菜送暖邁入14年，攜手民間團體捐助1500份愛心，圖為縣長翁章梁（左一）與九華山地藏庵合影。記者李宗祐／攝影
嘉縣年菜送暖邁入14年，攜手民間團體捐助1500份愛心，圖為縣長翁章梁（左一）與民雄大士爺廟合影。記者李宗祐／攝影
嘉縣年菜送暖邁入14年，攜手民間團體捐助1500份愛心，圖為縣長翁章梁（左一）與民雄大士爺廟合影。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁感謝14年來老朋友相挺。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁感謝14年來老朋友相挺。記者李宗祐／攝影
嘉縣年菜送暖邁入14年，攜手民間團體捐助1500份愛心，圖為縣長翁章梁（左一）與新港奉天宮副董事長林秀琴（右二）合影。記者李宗祐／攝影
嘉縣年菜送暖邁入14年，攜手民間團體捐助1500份愛心，圖為縣長翁章梁（左一）與新港奉天宮副董事長林秀琴（右二）合影。記者李宗祐／攝影
嘉縣年菜送暖邁入14年，攜手民間團體捐助1500份愛心。記者李宗祐／攝影
嘉縣年菜送暖邁入14年，攜手民間團體捐助1500份愛心。記者李宗祐／攝影
嘉縣年菜送暖邁入14年，攜手民間團體捐助1500份愛心，圖為縣長翁章梁（左一）與嘉邑行善團合影。記者李宗祐／攝影
嘉縣年菜送暖邁入14年，攜手民間團體捐助1500份愛心，圖為縣長翁章梁（左一）與嘉邑行善團合影。記者李宗祐／攝影
嘉縣年菜送暖邁入14年，攜手民間團體捐助1500份愛心，圖為縣長翁章梁（左一）與朴子配天宮合影。記者李宗祐／攝影
嘉縣年菜送暖邁入14年，攜手民間團體捐助1500份愛心，圖為縣長翁章梁（左一）與朴子配天宮合影。記者李宗祐／攝影

年菜 台灣燈會 嘉義

延伸閱讀

蕭美琴視察嘉義無人機國家隊 地方建議開放軍用場域劃設低空試飛區

嘉義縣「府會之心」廣場動土 斥6170萬打造休憩新亮點

台積電設廠效應 嘉縣府投入200億元開發重劃區

嘉義縣鼓勵青年返鄉創業 二代接班傳承也有錢可拿

相關新聞

嘉義縣年菜14年送暖 結合台灣燈會邀弱勢家戶開春賞燈趣

農曆春節將至，為讓弱勢家庭溫馨過節，嘉義縣政府連續14年舉辦「年菜送暖 溫馨我嘉」活動，集結民間團體愛心捐助1500份年...

嘉義的冬日限定浪漫美景 故宮南院落羽松林化身攝影秘境

每到冬季，落羽松隨著氣溫轉涼，樹葉由翠綠轉金黃，再染上橘紅與紅褐色，宛如鋪展一幅北國風情畫，成為冬天限定浪漫景色。嘉義縣...

雲林增早療據點、到宅服務

雲林縣目前列案發展遲緩兒童600多人，民眾反映縣內提供可上健保給付的早期療育課程處所不足，部分家長甚至跨縣市帶孩子上課，...

台南春節交通疏運整備 市警局預估「這天」迎返鄉車潮高峰

因應今年農曆春節將有9天連續假期，且南部天氣相對穩定，預期返鄉與旅遊人潮不少，南市府交通局、警察局已規畫整體疏運措施，市...

搶攻中東市場…張麗善率雲林4廠商 波灣食品展登場

波灣食品展本月26日起至30日止在杜拜世博城登場，台灣有23家廠商參展，包含雲林縣4家，搶攻穆斯林市場，雲林縣長張麗善...

萬元品種貓28隻開放認養 限定「這身分」可登記抽籤

嘉義縣家畜疾病防治所查獲非法繁殖場，共沒入28隻品種貓，大多為幼貓、模樣可愛，防治所今天開放登記認養，但仍須結紮及追蹤管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。