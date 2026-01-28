嘉義縣年菜14年送暖 結合台灣燈會邀弱勢家戶開春賞燈趣

農曆春節將至，為讓弱勢家庭溫馨過節，嘉義縣政府連續14年舉辦「年菜送暖 溫馨我嘉」活動，集結民間團體愛心捐助1500份年菜與年節紅包，總價值達405萬元。縣府也邀請受助家戶參觀台灣燈會，鼓勵民眾走出家門感受熱鬧氣氛。

縣長翁章梁表示，這項活動已延續14年，由地方宮廟與團體共同贊助，希望在冷冷的天氣裡，透過熱呼呼的年菜讓需要協助的家庭在餐桌上與家人團圓。翁章梁說，嘉義縣正處於發展的黃金十年，在經濟成長的同時，更希望將果實化為實際關懷力量。

今年活動由九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄大士爺廟、嘉邑行善團、阿里山茶葉生產合作社及福添福基金會等單位共同協力。受助家庭可獲得4道應景佳餚、800元紅包，以及嘉邑行善團加碼的600元紅包，台農發公司今年也加入捐贈椪柑禮盒。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正表示，承辦活動至今感受到公益力量來自長時間投入與信任，將持續透過物資銀行有效分配資源。

社會局長張翠瑤說，2月11日送年菜當天，縣府團隊將化身志工逐戶送愛，若發現有急需協助的個案，將即時提供資源連結。