水噹噹關懷協會連辦14年寒冬送暖 何欣純讚「台灣最美的風景是人」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
農曆春節將近，台中市水噹噹關懷協會攜手市議員陳雅惠服務處等多個單位，今天上午連續14年舉辦溫馨關懷、寒冬送暖活動，民進黨台中市長參選人何欣純也到場。記者陳秋雲／攝影
農曆春節將近，台中市水噹噹關懷協會攜手市議員陳雅惠服務處等多個單位，今天上午連續14年舉辦溫馨關懷、寒冬送暖活動，在歲末年前送上物資，關懷未符合社會救助資格的弱勢邊緣戶。民進黨台中市長參選人何欣純也到場，她說，「台灣最美的風景是人」，在台中尤其如此，有無數志工與善心人士默默付出，將愛與溫暖送到需要的人身邊，讓這座城市始終保持溫柔而堅定的力量。

何欣純表示，「寒冬送暖」能連續14年不間斷，靠的不是口號，而是一群人長期累積的信任與實際行動。許多弱勢家庭並非不努力，而是卡在制度邊緣，更需要社會多一點理解與支持。她也肯定台中豐厚的志工能量與公益力量，讓城市在寒冬中依然充滿溫度，未來將持續努力，讓這分溫暖延續，讓台中越來越有人情味。

台中市水噹噹關懷協會理事長、前市議員邱素貞指出，「寒冬送暖」14年來從未間斷，累計投入超過500萬元，今年除發放每戶1000元慰問金外，還準備白米、麵線、拉麵、泡麵、罐頭等民生物資，並特別加入燕麥奶，補充長輩體力，希望在寒冬中減輕生活壓力。

市議員陳雅惠說，活動不只是物資發放，更希望讓民眾感受到陪伴與尊重，現場特別安排義剪服務、台灣小吃分享與春聯贈送，讓鄉親「暖心也暖胃」。

今天活動共關懷400戶弱勢家庭，涵蓋東區17里、南區22里，共39里，由里辦公處第一線提報名單，讓物資與慰問金精準送到真正需要的家庭手中。

農曆春節將近，台中市水噹噹關懷協會攜手市議員陳雅惠服務處等多個單位，今天上午連續14年舉辦溫馨關懷、寒冬送暖活動，民進黨台中市長參選人何欣純也到場。記者陳秋雲／攝影
相關新聞

嘉義縣年菜14年送暖 結合台灣燈會邀弱勢家戶開春賞燈趣

農曆春節將至，為讓弱勢家庭溫馨過節，嘉義縣政府連續14年舉辦「年菜送暖 溫馨我嘉」活動，集結民間團體愛心捐助1500份年...

嘉義的冬日限定浪漫美景 故宮南院落羽松林化身攝影秘境

每到冬季，落羽松隨著氣溫轉涼，樹葉由翠綠轉金黃，再染上橘紅與紅褐色，宛如鋪展一幅北國風情畫，成為冬天限定浪漫景色。嘉義縣...

雲林增早療據點、到宅服務

雲林縣目前列案發展遲緩兒童600多人，民眾反映縣內提供可上健保給付的早期療育課程處所不足，部分家長甚至跨縣市帶孩子上課，...

台南春節交通疏運整備 市警局預估「這天」迎返鄉車潮高峰

因應今年農曆春節將有9天連續假期，且南部天氣相對穩定，預期返鄉與旅遊人潮不少，南市府交通局、警察局已規畫整體疏運措施，市...

搶攻中東市場…張麗善率雲林4廠商 波灣食品展登場

波灣食品展本月26日起至30日止在杜拜世博城登場，台灣有23家廠商參展，包含雲林縣4家，搶攻穆斯林市場，雲林縣長張麗善...

萬元品種貓28隻開放認養 限定「這身分」可登記抽籤

嘉義縣家畜疾病防治所查獲非法繁殖場，共沒入28隻品種貓，大多為幼貓、模樣可愛，防治所今天開放登記認養，但仍須結紮及追蹤管...

