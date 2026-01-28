消防安全教育從小做起 台南在地企業捐贈3000份消防車紙模型桌遊

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
南台彩藝股份有限公司今天捐贈3000份「烈火英雄即刻救援」消防車紙模型桌遊給台南市消防局。記者袁志豪／翻攝
為強化消防安全教育、提升孩童與家庭防災意識，南台彩藝股份有限公司今天捐贈3000份「烈火英雄即刻救援」消防車紙模型桌遊給台南市消防局，透過桌遊等互動式教材，讓孩童在遊戲中自然建立正確的防火、防災與逃生觀念；市長黃偉哲表示，消防安全教育從小做起。

「烈火英雄即刻救援」桌遊由七二設計負責整體企劃與設計，結合消防車紙模型組裝與桌遊互動機制，透過動手操作與知識問答，引導民眾學習火災預防、正確逃生觀念及基礎消防常識，達到寓教於樂效果，也促進親子共同參與。

南台彩藝表示，本次公益桌遊結合公司綠色印刷專長與文創設計，選用FSC認證環保紙材，並採用低碳印刷製程製作，將永續理念落實於產品之中；今天捐贈儀式於消防局防災教育館舉行，由副局長丁春能代表受贈，並致贈感謝狀，感謝企業善盡社會責任。

黃偉哲表示，此次捐贈對市府推動校園及社區消防防災宣導具有實質助益，將妥善運用，讓更多家庭受惠；消防局長楊宗林指出，桌遊兼具教育性與趣味性，適合親子及校園使用，未來將配合防火宣導活動、校園防災教育等各式活動推廣發送，讓消防安全觀念融入日常生活。

