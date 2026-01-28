嘉義的冬日限定浪漫美景 故宮南院落羽松林化身攝影秘境
每到冬季，落羽松隨著氣溫轉涼，樹葉由翠綠轉金黃，再染上橘紅與紅褐色，宛如鋪展一幅北國風情畫，成為冬天限定浪漫景色。嘉義縣有4處知名落羽松景點，包括太保魚寮遺址、民雄迷霧松境、中埔落羽松及故宮南院園區，吸引不少民眾與攝影愛好者追景。
不過，中埔落羽松與民雄迷霧松境都屬私人產業，中埔落羽松封閉，賞景去處少一處，讓對外開放景點更顯珍貴。位於太保市故宮南院，近年悄悄成為落羽松賞景新焦點。
故宮南院園區落羽松林栽種超過10年，雖然面積不算遼闊，但搭配湖光水色，畫面清新動人。每年約12月中旬至1月初，是落羽松最迷人的時節，層層變色葉片倒映湖面上，色彩豐富又富有層次感，吸引許多攝影玩家前來捕捉冬日美景。
傍晚時分，夕陽斜照，金黃與橘紅色落羽松剪影映水中，遠近景皆宜，不論是取景單棵落羽松優雅姿態，或捕捉整排松林與水池倒影，都能拍出獨特唯美的作品，攝影達人曾國根迷形容為「CP值超高的賞松秘境」，近日將故宮南院拍攝落羽松冬景分享社群平台，引來大量網友按讚。
故宮南院指出，戶外園區自2015年起，陸續栽種超過6千株喬木，委託嘉大植物研究團隊，為每棵喬木建立如同身分證編碼，建置完整數位典藏系統。園區落羽松每到冬季成為最適合拍照、打卡景點，歡迎民眾漫步賞景，透過掃描樹牌認識園區植物。冬日走一趟故宮南院，在湖畔落羽松下感受靜謐季節之美。
