聽新聞
0:00 / 0:00

雲林增早療據點、到宅服務

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
為補足早期療育需求，雲林縣已在北港、斗南、虎尾、斗六、西螺設置兒童發展社區療育據點，今年再新增麥寮一處，不僅免費提供療育服務，也能依據需求到宅服務。圖／雲林縣府社會處提供
為補足早期療育需求，雲林縣已在北港、斗南、虎尾、斗六、西螺設置兒童發展社區療育據點，今年再新增麥寮一處，不僅免費提供療育服務，也能依據需求到宅服務。圖／雲林縣府社會處提供

雲林縣目前列案發展遲緩兒童600多人，民眾反映縣內提供可上健保給付的早期療育課程處所不足，部分家長甚至跨縣市帶孩子上課，對此，縣府社會處表示，本月已於麥寮新增1處兒童發展社區療育據點，也能依據需求提供到宅服務。

雲林現有19處早期療育復健資源的醫療院所，有的為自費，縣府社會處表示，縣府辦斗六、西螺、台西、口湖的兒童發展中心，還與虎尾區私立家扶發展學園提供遲緩兒及其家庭各項服務。

為提升上課近便性，縣府2018年起陸續設北港、斗南、虎尾、斗六、西螺共5區兒童發展社區療育據點，並有發展學園雲西據點提供走動式服務，提供0至6歲發展遲緩及身障兒童家庭的專家諮詢、療育課程等服務。

縣府統計，去年經評估並持有發展遲緩證明者計408人，目前全縣列案的發展遲緩兒童超過600人；近日在網路社群平台有民眾反映，雲林僅10多處醫療院所可上健保給付的早療課程，有網友指出很多家長甚至跑到台中上課，或有意至私人機構上課又擔心經濟負擔。

社會處副處長陳怡君說，持續檢視服務量能與分布，滾動式調整據點與人力配置，麥寮新增1處兒童發展社區療育據點，本月開始服務，而發展遲緩兒童經專業評估，可就近在社區療育據點安排不同密集度的療育課程，並可依照個案需求安排走動式或到宅服務，相關課程均為免費。

延伸閱讀

早療需求增、家長跨縣市奔波 雲林再增療育據點免費上課還能到宅服務

守護雲林虎尾建國眷村18年 魯紜湘獲特別貢獻獎

雲林警界異動 北港迎來首位女分局長張舒喻

雲林候用校長甄選名單出爐 國小校長錄取人數近年最多

相關新聞

陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同

民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...

雲林增早療據點、到宅服務

雲林縣目前列案發展遲緩兒童600多人，民眾反映縣內提供可上健保給付的早期療育課程處所不足，部分家長甚至跨縣市帶孩子上課，...

台南春節交通疏運整備 市警局預估「這天」迎返鄉車潮高峰

因應今年農曆春節將有9天連續假期，且南部天氣相對穩定，預期返鄉與旅遊人潮不少，南市府交通局、警察局已規畫整體疏運措施，市...

搶攻中東市場…張麗善率雲林4廠商 波灣食品展登場

波灣食品展本月26日起至30日止在杜拜世博城登場，台灣有23家廠商參展，包含雲林縣4家，搶攻穆斯林市場，雲林縣長張麗善...

萬元品種貓28隻開放認養 限定「這身分」可登記抽籤

嘉義縣家畜疾病防治所查獲非法繁殖場，共沒入28隻品種貓，大多為幼貓、模樣可愛，防治所今天開放登記認養，但仍須結紮及追蹤管...

春節走春或送禮新選擇 勞動部南分署推在地品牌與遊程

春節日近，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出「微型創業鳳凰」計畫，支持在地創業發展，精選3家在地特色業者，提供多元年節商品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。