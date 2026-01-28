雲林增早療據點、到宅服務

雲林縣目前列案發展遲緩兒童600多人，民眾反映縣內提供可上健保給付的早期療育課程處所不足，部分家長甚至跨縣市帶孩子上課，對此，縣府社會處表示，本月已於麥寮新增1處兒童發展社區療育據點，也能依據需求提供到宅服務。

雲林現有19處早期療育復健資源的醫療院所，有的為自費，縣府社會處表示，縣府辦斗六、西螺、台西、口湖的兒童發展中心，還與虎尾區私立家扶發展學園提供遲緩兒及其家庭各項服務。

為提升上課近便性，縣府2018年起陸續設北港、斗南、虎尾、斗六、西螺共5區兒童發展社區療育據點，並有發展學園雲西據點提供走動式服務，提供0至6歲發展遲緩及身障兒童家庭的專家諮詢、療育課程等服務。

縣府統計，去年經評估並持有發展遲緩證明者計408人，目前全縣列案的發展遲緩兒童超過600人；近日在網路社群平台有民眾反映，雲林僅10多處醫療院所可上健保給付的早療課程，有網友指出很多家長甚至跑到台中上課，或有意至私人機構上課又擔心經濟負擔。

社會處副處長陳怡君說，持續檢視服務量能與分布，滾動式調整據點與人力配置，麥寮新增1處兒童發展社區療育據點，本月開始服務，而發展遲緩兒童經專業評估，可就近在社區療育據點安排不同密集度的療育課程，並可依照個案需求安排走動式或到宅服務，相關課程均為免費。