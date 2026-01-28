聽新聞
陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
立委陳亭妃（左六）昨天與8名市議員拜會並請益台南市長黃偉哲（右六）。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃（左六）昨天與8名市議員拜會並請益台南市長黃偉哲（右六）。記者萬于甄／攝影

民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲說，會持續蒐集地方需求並反映給她、確保市政建設不停歇；議會黨團聲明「切割郭信良」等要求，陳亭妃陣營暫不再回應。

陪同拜會黃偉哲的包括「挺妃派」議員陳怡珍、陳秋萍、周麗津、李偉智、吳通龍、郭清華、陳碧玉、蔡秋蘭，並無任何先前初選期間支持立委林俊憲的議員。

陳亭妃上周拜會市議會民進黨團，黨團提出3點聲明，她並未簽署，昨上午她藉出席消防局消防救護車及救災設備捐贈儀式契機，與8名議員向黃偉哲請益。

陳亭妃說，台南從賴清德總統時任市長期間打下的堅實基礎，到黃偉哲市長接棒後的深耕努力，中央與地方通力合作，已為台南累積許多珍貴的建設成果，未來施政著重把現有中央與地方努力的「點、線、面」建設，進行全面串聯。

黃偉哲則回顧台南多年來「綠色執政」歷程，包含從早期陳唐山、蘇煥智、賴清德、代理市長李孟諺，至他接手，歷任民進黨籍市長共同建立「品質保證」施政招牌，黃說，剩餘11個月任期中，將持續蒐集地方需求並反映給陳亭妃交流，確保市政建設不停歇。

黃偉哲指出，陳亭妃擁有長達28年的民代資歷，憑藉深厚的基層實力與中央經驗，是接棒帶領台南繼續前行的優秀人選，且「我身為黨員，有責任確保這份執政精神與服務能量能持續傳遞」，對贏得未來選戰也有高度信心。

