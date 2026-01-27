因應春節車潮 台南路邊停車格除夕至初三暫停收費

因應農曆春節9天連假，台南市長黃偉哲今天指示相關局處提前完成疏運整備。根據目前規劃，路邊停車格及人工開單路外停車場，16日（除夕）至19日（初三）暫停收費。

台南市政府規劃疏運整備，預估台南2月13日下班尖峰逐步湧現返鄉車潮，14日中午達到高峰，21日至22日再出現收假車潮。

黃偉哲今天在市政會議除指示相關局處提前完成農曆春節假期疏運整備，也提醒遊客多利用公共運輸工具，出遊前透過相關網站與APP查詢交通資訊。

黃偉哲表示，中央氣象署預報，農曆春節期間南部天氣相對穩定，預期返鄉和旅遊人潮集中，交通負載勢必增加，務必加強熱門景點及活動周邊交通秩序維護。

黃偉哲說，交通是否順暢、治安是否穩定及環境是否整潔，是市民春節期間最關心的3件事，交通疏導更是每年必須面對的重要課題，透過完善交通規劃、停車管理與即時管制措施，才能降低塞車風險。

台南市警局說明，配合高速公路局管制，2月19日（大年初三）至21日（大年初五）每天上午10時至下午6時，將封閉台南市仁德交流道北向入口匝道，預期車流將轉往大灣交流道。

市府已規劃替代道路，且在永大路2段與中山北路口、永大路2段與大灣路口、永大路1段與崑大路口、高速一街與復興路口、高速一街與太子路口、中正路3段與太子路口等6處設置改道指示標誌，引導車輛。

此外，2月19日（大年初三）及20日（大年初四）每天下午1時至晚上6時，國道1號下營、新營交流道，及國道3號官田、烏山頭、柳營與白河交流道北上匝道，將實施高乘載措施。

市府表示，大台南公車（含小黃公車）將依假日及春節班表行駛，16日除夕當天晚上7時過後班次停駛；服務高鐵站的H31、H32、62、黃9、橘9、橘9-1等路線，全天依假日班表正常營運。

在公共自行車方面，14日至22日YouBike維持正常營運。台南服務中心15日至18日暫停服務。計程車運價13日至22日實施春節加成，依計費表顯示收費。路邊停車格及人工開單路外停車場，16日（除夕）至19日（初三）暫停收費。委託民營停車場照常收費。

市府將優先排除嚴重影響交通車輛。除安平車輛保管場暫停服務，中北、南區、永康區、東區、新營、隆田等拖吊場及車輛保管場維持24小時運作。