台南春節交通疏運整備 市警局預估「這天」迎返鄉車潮高峰
因應今年農曆春節將有9天連續假期，且南部天氣相對穩定，預期返鄉與旅遊人潮不少，南市府交通局、警察局已規畫整體疏運措施，市警局交通警察大隊也預估，今年返鄉車潮自2月13日下班尖峰起逐步湧現，2月14日中午達高峰，提醒用路人可事先規畫行程與替代路線。
交通局表示，春節連假期間大台南公車、小黃公車等將依假日及春節班表行駛，而除夕當天晚間7時後班次停駛；今年安平市區將新增新春交通接駁路線，六甲落羽松設置臨時站點，新營波光節假日加開接駁車，相關班次可至「大台南公車」官網或APP查詢。
另外，公共自行車方面，2月14日至2月22日YouBike維持正常營運，計程車運價則從2月13日至2月22日實施春節加成，依計費表顯示收費；路邊停車格及人工開單路外停車場除夕至初三暫停收費，提供民眾彈性停車選擇，委託民營停車場則照常收費。
交大也說明，預估2月13日下班尖峰起逐步湧現春節返鄉車潮，2月14日中午達高峰，連假後2月21日至22日則會出現賦歸車潮；配合高速公路局管制，2月19日至2月21日每天早上10時至晚間6時，將封閉仁德交流道北向入口匝道，預期車流將轉往大灣交流道，呼籲用路人可改由永康交流道北上，以分散車流、減輕壅塞。
交大表示，初三、初四春節期間每天下午1時至晚間6時，國道1號下營、新營交流道、國道3號官田、烏山頭、柳營與白河交流道北上匝道，將實施高乘載管制，提醒用路人事先規畫行程與替代路線。
交大強調，春節期間除返鄉車潮，台南觀光、祭祀與消費人潮車流預計同步增加，將針對交流道、重要商圈、車站、廟宇、夜市及觀光景點等34處重點區域，加派警力進行交通疏導，同時針對影響交通安全與順暢的違規行為，將搭配科技執法加強取締，確保春節期間道安無虞。
