快訊

川普關稅玩過頭 加、歐、印全硬起來！中等強權合縱連橫抗衡美霸權

F-16失事後亡羊補牢...空軍公布空勤防寒飛行衣 落海最長保暖24小時

台南市財稅局長李建賢訂2/1離職 黃偉哲贈牌感謝

中央社／ 台南27日電

台南市政府表示，已達退休年資的市府財政稅務局長李建賢預定2月1日離職，市長黃偉哲今天在市政會議頒贈紀念牌，感謝李建賢以深厚行政歷練及專業，奠定市政發展穩固可靠財政基礎。

黃偉哲表示，李建賢以溫暖堅定領導風格，堅守財政紀律，擴大稅收，持續還債，精進稅政作為，落實開源節流措施，積極推動智慧財稅與便民服務，協助市府穩健發展。

市府說明，李建賢民國113年8月1日上任，任期雖僅約1年6個月，卻展現高度專業與效率，也為市府財稅工作留下良好基礎，相信未來將在不同崗位貢獻所長。

市府表示，李建賢已達公務人員退休年資，以個人生涯規劃為由離職。

李建賢是國立台灣大學環境工程研究所博士畢業，原任職財政部推動促參司長，曾任台北市政府工務局衛生下水道工程處長、嘉義市政府工務處長等職務。

財政 黃偉哲 離職

延伸閱讀

台南上月詐騙案1190件 網拍、投資、色情應召最多…寒假將加強學童安全

台南新化年貨大街 2/10起連6天迎馬年

台南新化年貨大街2月10日登場 150攤齊聚、定點降「瑞雪」添年味

從市議會到市府…立委陳亭妃接連2動作 展現黨內整合力

相關新聞

台南春節交通疏運整備 市警局預估「這天」迎返鄉車潮高峰

因應今年農曆春節將有9天連續假期，且南部天氣相對穩定，預期返鄉與旅遊人潮不少，南市府交通局、警察局已規畫整體疏運措施，市...

搶攻中東市場…雲林縣長張麗善率隊 23家廠商波灣食品展登場

波灣食品展本月26日起至30日止在杜拜世博城登場，雲林縣有23家廠商參展，搶攻穆斯林市場，縣長張麗善也率團參展，為雲林良...

萬元品種貓28隻開放認養 限定「這身分」可登記抽籤

嘉義縣家畜疾病防治所查獲非法繁殖場，共沒入28隻品種貓，大多為幼貓、模樣可愛，防治所今天開放登記認養，但仍須結紮及追蹤管...

春節走春或送禮新選擇 勞動部南分署推在地品牌與遊程

春節日近，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出「微型創業鳳凰」計畫，支持在地創業發展，精選3家在地特色業者，提供多元年節商品...

警政宣導兼具收藏價值 麻豆警推限量「王爺馬吊飾」

馬年到來，台南市麻豆警分局與海埔池王府合作推出「王爺馬符令平安吊飾」，討喜超萌造型，兼具警政宣導與收藏價值，警方春節前將...

雲林衛生所遠距眼科 救回婦人雙眼

健保署公告雲林13鄉鎮為西醫醫療不足地區，尤其眼科、皮膚科偏鄉「一科難求」，縣府已在其中7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。