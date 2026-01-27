台南市財稅局長李建賢訂2/1離職 黃偉哲贈牌感謝

台南市政府表示，已達退休年資的市府財政稅務局長李建賢預定2月1日離職，市長黃偉哲今天在市政會議頒贈紀念牌，感謝李建賢以深厚行政歷練及專業，奠定市政發展穩固可靠財政基礎。

黃偉哲表示，李建賢以溫暖堅定領導風格，堅守財政紀律，擴大稅收，持續還債，精進稅政作為，落實開源節流措施，積極推動智慧財稅與便民服務，協助市府穩健發展。

市府說明，李建賢民國113年8月1日上任，任期雖僅約1年6個月，卻展現高度專業與效率，也為市府財稅工作留下良好基礎，相信未來將在不同崗位貢獻所長。

市府表示，李建賢已達公務人員退休年資，以個人生涯規劃為由離職。

李建賢是國立台灣大學環境工程研究所博士畢業，原任職財政部推動促參司長，曾任台北市政府工務局衛生下水道工程處長、嘉義市政府工務處長等職務。