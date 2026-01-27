搶攻中東市場…雲林縣長張麗善率隊 23家廠商波灣食品展登場

波灣食品展本月26日起至30日止在杜拜世博城登場，雲林縣有23家廠商參展，搶攻穆斯林市場，縣長張麗善也率團參展，為雲林良品宣傳，她表示，中東市場商機龐大，期待透過這次參展為雲林農特產品拓廣海外通路。

縣府農業處長魏勝德表示，波灣地區是清真食品與農產進口需求成長最快速的市場之一，今年食品展有195國約8500家廠商參展，雲林有23家廠商參展，其中19家已取得清真認證，參展品項有生鮮蔬果、雞肉加工製品、各類常溫及冷凍產品。

參展廠商元進莊董事長吳政憲表示，中東波灣市場對食品安全、品質認證及供應穩定度很重視，此次參展的產品都已取得清真認證，符合中東及穆斯林市場需求；宜捷威農產公司總經理林延蓉指出，新鮮農產品有生命限度，此次以空運方式將芭樂、茂谷柑及蜜棗帶到中東市場試水溫，盼藉此打開穆斯林市場。

張麗善表示，雲林縣為農業大縣，相關產業年產值約948億元，縣府近年強打「雲林良品」品牌，在國內已有超過1.2萬個行銷點，並積極開拓海外市場，繼日本、韓國、新加坡、馬來西亞，今年首次進軍波灣食品展，中東、北非、南亞等穆斯林市場，約有2.3兆美元龐大商機，期待有機會將雲林良品外銷到中東地區。