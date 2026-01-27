台南新化年貨大街 2/10起連6天迎馬年

快訊

中央社／ 台南27日電

年關近，迎年，台南市長黃偉哲今天宣布，台南新化年貨大街預定2月10日至15日連續6天登場，屆時150家美食及年貨業者將齊聚新化老街及大目降廣場周邊，開心過好年。

台南市長黃偉哲今天在新化年貨大街記者會指出，新化年貨大街饒富傳統特色，今年首度結合台南購物節，抽年貨大街獎品及參加台南購物節抽獎，獎品、獎項越來越多，中獎機會大。

市府說明，今年新化年貨大街主題是「金馬迎春GO新化」，象徵新的一年奔騰啟動、好運接力；活動期間邀請藝人施文彬及40多組知名演出者登台，帶來音樂表演饗宴，讓年貨大街從白天熱鬧到夜晚。

此外，現場將設置10公尺高「菜奇鴨」及2公尺高「夜奇鴨」夜光充氣偶，且搭配年節光環境布置，營業時間至晚上9時，讓更多人在夜間悠閒逛街，感受新化年節魅力。

市府表示，將加強管理稽查年貨大街食品安全和環境整潔，重要路口進行管制，引導車輛改道，周邊公私立場域規劃逾400席停車空間，歡迎各地遊客同樂。

