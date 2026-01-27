2026月津港燈節 金馬迎春送限量提燈

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

全臺最具藝術氣息的「2026月津港燈節」將於2月7日璀璨登場，正式點亮南臺灣。為迎接燈節到來，鄰近燈區的鹽水觀光美食城同步推出「金迎春遊燈節、吃美食、提燈籠」活動，邀請全國民眾在賞燈之餘，走進美食城品嚐在地好滋味、感受最濃厚的臺南年節氛圍。活動期間，不僅能品嚐在地美食，消費還可獲得限量發送的馬年造型小提燈，讓遊客有吃又有拿，滿載而歸。

臺南市長黃偉哲表示，「月津港燈節」已成為臺南春節最重要的文化盛事之一，每年吸引大量觀光人潮。鹽水觀光美食城坐落地理位置優越，距離月津港水岸燈區步行僅需3分鐘，為了讓來自全國的遊客能無縫接軌賞燈與品嘗美食，美食城在燈節期間特別延長營業時間，從早到晚不間斷供應各式美食，是闔家出遊、補充能量的最佳選擇。

經濟發展局長張婷媛指出，本次活動由臺南市市場處攜手美食城自治會共同規劃，將於2月7日、2月21日、3月1日及3月8日限量發送「馬年造型小提燈」，象徵「龍馬精神、馬到成功」的好彩頭，期盼民眾在馬年之初就能充滿活力、好運啟程，活動期間只要在美食城消費，即可免費兌領，數量有限，送完為止。

聚傳媒

美食 臺南

