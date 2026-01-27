快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

「雲林良品」前進波灣國際食品展 開拓穆斯林市場

中央社／ 雲林縣27日電

波灣食品展（Gulfood）昨天起至30日在杜拜世博城舉辦，其中雲林縣以「雲林良品」品牌前往參展，展售芭樂、茂谷、蜜棗和雞肉調理包，開拓穆斯林市場。

前往參展的元進莊董事長吳政憲今天接受中央社記者電話訪問時表示，中東波灣市場對食品安全、品質認證及供應穩定度高度重視，特別重視清真（Halal）相關規範，且經過這幾日市場調查發現，中東地區的調理包市場剛起步，對於台灣業者來講是一大契機，當地超市對於此區塊也展現濃厚興趣，有意來台實地訪視。

此外，雲林縣政府今天發布新聞稿指出，宜捷威農產公司此次以空運的方式將芭樂、茂谷柑及蜜棗帶到中東杜拜新市場試水溫，盼藉此增進台灣新鮮農產品能見度，以波灣食品展為跳板，吸引中東周邊國家買氣。

除了元進莊及宜捷威農產公司之外，以親親蘆筍汁及牛奶花生出名、位於斗南鎮的幸鑫食品也帶著飲品參展。

正在杜拜參訪的雲林縣長張麗善昨天率隊特地到攤位為業者們加油打氣。新聞稿指出，她強調，此行帶領縣府團隊與指標性業者將台灣最優質農產品進軍中東地區，展現布局全球國際市場決心，同時透過波灣食品展希望了解穆斯林消費市場喜好，進而輔導縣內業者也能透過清真認證，打開中東市場一同邁向國際化，與世界分享「雲林良品」。

此外，新聞稿表示，駐杜拜辦事處處長陳俊吉說，2026波灣食品展是世界非常重要食品展，此次台灣逾20家廠商參展，其中19家廠商經過清真認證，期盼台灣產品從杜拜開始，未來能推廣到其他GCC（海灣阿拉伯國家合作委員會）國家，讓中東地區民眾都能品嚐到台灣的優質食品。

中東 杜拜 雲林

延伸閱讀

別被團費騙了！3.5萬遊杜拜以為大家都很省…菲女狼：為幫導遊業績隨手刷數萬

開心果、抹茶、藜麥 3大暴紅食物衝擊環境民生

安成宰快看！潤娥手作杜拜Q彈餅乾驚豔全網　真的是「暴君的廚師」

台北101必吃新冰品！DQ杜拜巧克力開心果暴風雪登場 玩轉盤就加碼送

相關新聞

萬元品種貓28隻開放認養 限定「這身分」可登記抽籤

嘉義縣家畜疾病防治所查獲非法繁殖場，共沒入28隻品種貓，大多為幼貓、模樣可愛，防治所今天開放登記認養，但仍須結紮及追蹤管...

春節走春或送禮新選擇 勞動部南分署推在地品牌與遊程

春節日近，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出「微型創業鳳凰」計畫，支持在地創業發展，精選3家在地特色業者，提供多元年節商品...

警政宣導兼具收藏價值 麻豆警推限量「王爺馬吊飾」

馬年到來，台南市麻豆警分局與海埔池王府合作推出「王爺馬符令平安吊飾」，討喜超萌造型，兼具警政宣導與收藏價值，警方春節前將...

雲林衛生所遠距眼科 救回婦人雙眼

健保署公告雲林13鄉鎮為西醫醫療不足地區，尤其眼科、皮膚科偏鄉「一科難求」，縣府已在其中7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科...

嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會 英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態

2026台灣燈會「永續海洋燈區」將於3月3日至15日在嘉義縣政府前廣場登場，由英雄戰將帶領民眾守護海洋，在鱟隊長率領下，...

嘉義市博特刊呈現城市底蘊 2月2日起全台百處場點開放試閱

嘉義建城321年，城市博覽會特刊「+1+1+1」Special Issue今天正式出刊，以「咱 嘉義式 We ChiaY...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。