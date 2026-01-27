快訊

萬元品種貓28隻開放認養 限定「這身分」可登記抽籤

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣家畜疾病防治所查獲非法繁殖場，沒入28隻品種貓開放認養。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所查獲非法繁殖場，共沒入28隻品種貓，大多為幼貓、模樣可愛，防治所今天開放登記認養，但仍須結紮及追蹤管理，認養資格限定為「嘉義縣民」，線上登記今起至1月30日下午5時截止，已有許多人至嘉義縣動物保護教育園區看貓，相當熱門。

防治所長林珮如說，開放認養28隻品種貓，還有1隻之前緊急救援治療痊癒的小貓，共計29隻可認養，推出「喵星人命定配對活動」，已在嘉義縣家畜疾病防治所臉書粉專公布貓咪照片、品種、年齡、花色、性別，以及晶片號碼、收容編號等資訊，吸引許多人到收容所看貓。

林珮如也說，2024年認養抽籤突破2.5萬人次登記，認養意願極高，中籤率僅萬分之6，但因許多中籤者非嘉義縣民，讓不少人感到遺憾，此次限定嘉義縣民登記，盼透過公開透明抽籤方式，為園區內等待家的貓咪，在農曆新年前找到願意用愛與責任守護一生的家人。

防治所公告，線上登記自1月26日上午8時起至1月30日下午5時止，認養登記表單連結，提醒在填寫表單前，可至園區實際了解貓咪健康狀況、性格與行為表現，確保人與貓之間的適配性，2月8日上午10時將於粉絲專頁公開直播抽籤，後續需配合貓隻結紮。

防治所提醒，活動僅限戶籍設於嘉義縣、年滿18歲民眾參加，每隻貓將抽出正取1名、備取2名認養人，每人至多以中籤1隻為原則，若重複中籤則由備取遞補，縣府保有評估該認養人是否合適認養的權利，預約於2月12日中午前完成認養程序，若正取者逾期未認養，將由備取遞補。

嘉義縣家畜疾病防治所查獲非法繁殖場，沒入28隻品種貓開放認養。圖／嘉義縣政府提供
