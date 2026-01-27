鄭秀英教育基金會深耕嘉義30年 轉型正念教育推動全人關懷

財團法人鄭秀英教育事務基金會日前在嘉義小原婚宴會館舉行第10屆第8次董事會暨第3次會員大會，正式宣告邁入成立30周年，並揭示組織轉型新方向。董事長張志成表示，基金會將服務重心由物資與經濟資助，全面升級為以「正念教育」為核心的全人關懷行動，透過內在賦能培養心理韌性。

本月25日大會吸引近400名會員出席，包含新加入的50名會員，立法委員蔡易餘、林倩綺，以及市議員鄭光宏、傅大偉、孫貫志、蔡坤叡等民意代表均到場。張志成指出，在數位化與高壓環境下，教育是協助人們安頓內心、建立力量的歷程。

會中表揚長期守護社會安全的義消、義警與志工。創會董事長鄭秀英說，看到眾人參與覺得感動，感恩與珍惜是最重要的二件事，期盼大家持續攜手做公益。鄭秀英並以個人名義捐出10萬元作為摸彩獎金，另致贈紅包予20餘名年滿80歲的資深會員。