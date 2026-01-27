嘉義縣「府會之心」廣場動土 斥6170萬打造休憩新亮點

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣治特區府會之心廣場今天動土，將打造人本友善的休憩地景。示意圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣治特區的鐘樓廣場雨天易積水、還有機車違停問題，縣府考量整體景觀及機能，爭取中央城市美學改造方案，縣長翁章梁今天參加動土典禮，將打造「府會之心」廣場串連縣府及議會空間，兼具民眾休憩及舉辦記者會功能，工程經費6170萬元，預計2027年初完工。

翁章梁表示，府會廣場位於縣府與議會之間，也是太子大道軸線端點，縣府向中央爭取經費，由台灣設計研究院參與改造，考量過往在縣府內的中庭舉辦活動容易影響辦公，特別在廣場規畫記者會及展演空間，也利用景觀設計柔化縣府與議會空間，未來將是民眾休憩空間。

建設處表示，廣場基地面積9570平方公尺，總經費6170萬元，將改善原有廣場高程不順及排水問題，並重新整合縣府與議會兩側出入口動線，將原以通行為主的空間，轉化為兼具停留、交流與活動機能的人本廣場，工程歷經6次流標，去年發包，預計2027年初完工。

工程團隊指出，整體設計以「山行」為概念，擷取嘉義縣治地貌中綿延、緩行的山脈意象，透過緩坡、地形起伏與連續動線的配置，將原本高程落差與排水問題，轉化為可行走、可停留的休憩地景，使廣場中央成為兼具遮蔭、日常休憩與活動彈性的多功能坡地空間。

嘉義縣治特區府會之心廣場今天動土，預計斥6170萬元打造全新休憩空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣治特區府會之心廣場今天動土，將打造人本友善的休憩地景。示意圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣治特區府會之心廣場歷經6次流標終於發包，縣長翁章梁（右三）今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣治特區府會之心廣場今天動土，預計斥6170萬元打造全新休憩空間。記者黃于凡／攝影
設計 嘉義 記者會

