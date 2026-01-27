春節走春或送禮新選擇 勞動部南分署推在地品牌與遊程

春節日近，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出「微型創業鳳凰」計畫，支持在地創業發展，精選3家在地特色業者，提供多元年節商品，適合新春送禮或走春，讓消費者有多元選擇。

雲嘉南分署說，推薦這3家業者，包括台南「日安良食」、嘉義民雄「咖啡學」及雲林虎尾「饗戀鬆餅」，分別結合在地食材、專業製程與創新經營模式，展現地方產業多元樣貌。

其中台南「日安良食」推出「鳳凰尊爵禮盒」，主打酥脆扎實的「鳳凰卷」產品，口味可依需求自由搭配。產品選用在地小農原料，製程強調天然、無人工添加，結合傳統工法與健康理念，口感層次分明，兼具品質與特色，適合作為代表府城的年節送禮選擇。

嘉義民雄火車站周邊的「咖啡學」，由青年創業者透過圓夢計畫投入精品咖啡市場，從生豆挑選、烘焙到沖煮皆自行完成，並採取高品質且平價的經營策略。今年推出限量「春節耳掛咖啡禮盒」，讓民眾於年節期間能輕鬆沖泡、享用精品咖啡。

雲林虎尾「饗戀鬆餅」則提供春節走春與親子休憩的消費選擇。該店由返鄉青年創立，結合餐飲與親子友善空間，設有戶外花園、生態觀賞區及兒童遊戲空間，適合家庭客群於連假期間造訪。店內供應現做鬆餅與飲品，營造親子同樂的消費體驗。

雲嘉南分署長劉邦棟說，推薦的這3家業者，涵蓋年節送禮、日常品味及親子休憩等不同消費情境，展現「微型創業鳳凰」計畫輔導成果的多元面向。透過創業課程、專業顧問輔導及低利周轉金等資源，協助創業者穩健經營、深化品牌特色。