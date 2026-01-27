聽新聞
0:00 / 0:00
警政宣導兼具收藏價值 麻豆警推限量「王爺馬吊飾」
馬年到來，台南市麻豆警分局與海埔池王府合作推出「王爺馬符令平安吊飾」，討喜超萌造型，兼具警政宣導與收藏價值，警方春節前將舉辦線上有獎徵答活動贈送結緣。
警方說，「王爺馬符令平安吊飾」，配備兩款特製布標，黃色布標印有「海埔池王府」池府千歲的神聖符令，象徵神明護佑、鎮煞祈安；深藍色布標則印上警徽及「治安平穩、交通順安」字樣，代表警方守護地方治安與交通堅定決心。
而吊飾核心為超萌的「手工刺繡王爺馬」，馬兒背上繡著鮮紅亮眼的「金袋」，象徵金馬送財、富貴入袋，祝賀民眾新的一年財運亨通。
麻豆警分局長洪國哲說，這次與在地信仰中心海埔池王府聯名，是希望將「反詐騙」與「交通安全」宣導訊息，透過民眾喜愛文創平安吊飾，更貼近大家的生活，將這款吊飾不僅是象徵平安的「吉祥物」，更傳遞警方守護地方治安與交通信念。
「王爺馬符令平安吊飾」才亮相話題十足，警方說，為讓更多民眾感受王爺馬好運，麻豆分局將於春節前夕在「麻豆分局臉書粉絲專頁」舉辦線上有獎徵答活動。只要參與活動，就有機會獲得這款獨一無二的「王爺馬符令平安吊飾」，希望透過在地廟宇文化的深度連結，守護地方治安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言