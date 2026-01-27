警政宣導兼具收藏價值 麻豆警推限量「王爺馬吊飾」

馬年到來，台南市麻豆警分局與海埔池王府合作推出「王爺馬符令平安吊飾」，討喜超萌造型，兼具警政宣導與收藏價值，警方春節前將舉辦線上有獎徵答活動贈送結緣。

警方說，「王爺馬符令平安吊飾」，配備兩款特製布標，黃色布標印有「海埔池王府」池府千歲的神聖符令，象徵神明護佑、鎮煞祈安；深藍色布標則印上警徽及「治安平穩、交通順安」字樣，代表警方守護地方治安與交通堅定決心。

而吊飾核心為超萌的「手工刺繡王爺馬」，馬兒背上繡著鮮紅亮眼的「金袋」，象徵金馬送財、富貴入袋，祝賀民眾新的一年財運亨通。

麻豆警分局長洪國哲說，這次與在地信仰中心海埔池王府聯名，是希望將「反詐騙」與「交通安全」宣導訊息，透過民眾喜愛文創平安吊飾，更貼近大家的生活，將這款吊飾不僅是象徵平安的「吉祥物」，更傳遞警方守護地方治安與交通信念。